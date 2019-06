Riaprono le iscrizioni al Registro nazionale delle imprese storiche

Tutte le imprese pisane iscritte nel Registro delle imprese e ancora attive, con esercizio ininterrotto dell’attività nell’ambito dello stesso settore merceologico per un periodo non inferiore a 100 anni maturato al 31 dicembre 2018 (quindi almeno dal 1918), possono presentare alla Camera di Commercio di Pisa la propria candidatura per l’iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese Storiche. Lo comunica lo stesso ente di piazza Vittorio Emanuele II.

"Il registro - spiega la Camera di Commercio di Pisa - è stato istituito da Unioncamere nazionale nel 2011 in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia e vede la presenza di 2.459 imprese a livello nazionale delle quali 24 pisane. L’iniziativa ha lo scopo di incoraggiare e premiare quelle imprese che nel tempo hanno trasmesso alle generazioni successive un patrimonio di esperienze e valori imprenditoriali".

Al modulo della domanda, da far pervenire alla Camera di Commercio entro il 31 luglio, devono essere allegati una breve relazione sulla vita dell’azienda dalla costituzione ad oggi, dalla quale si evinca, in particolare, la continuità storica dell’impresa, copia della documentazione storica utile a dimostrare la data di avvio dell'attività o della costituzione, qualora queste non coincidano con quelle risultanti dalla visura camerale. La modulistica e tutte le informazioni sono reperibili sul sito web della Camera di Commercio di Pisa.