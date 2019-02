Legno-Arredo: due giorni di incontri a Pisa

La Banca di Pisa e Fornacette parteciperà all’importante evento organizzato da Confapi e Ice per il settore legno arredo.

Buyers ed operatori economici provenienti da Albania, Finlandia, Libano, Norvegia, Russia e Serbia incontreranno le imprese del Legno-Arredo del sistema Confapi martedi 26 e mercoledì 27 febbraio.

L’incoming della delegazione di operatori esteri, organizzato da ICE e CONFAPI, coinvolgerà importanti aziende attive in un settore di rilievo strategico, quello legato al legno e all’arredo made in Italy.

La prima parte dell’evento si svolgerà presso la Camera di Commercio di Pisa dove, ai saluti introduttivi e al benvenuto ai buyers da parte di ICE e del presidente nazionale di Unital CONFAPI Riccardo Montesi, avranno seguito gli incontri bilaterali.

Gli incontri diretti tra le imprese partecipanti al progetto si succederanno secondo un’agenda predefinita seguendo la formula del b2b.

Nella seconda giornata di incoming la delegazione di buyer esteri visiterà due realtà aziendali segnalate dall’associazione apprezzandone direttamente le realtà produttive, il know-how, i prodotti ed i progetti, ed approfondendo la conoscenza delle relative storie imprenditoriali e dei valori espressi dal management.



"L’iniziativa - commenta il presidente di Confapi Pisa Luigi Pino - si pone nell’ambito delle azioni strategiche messe in atto dalla nostra associazione a sostegno della promozione e dell’internazionalizzazione delle imprese associate, individuando e proponendo opportunità di conoscenza ed incontro tese a facilitare l’accesso delle nostre PMI ai mercati esteri".