Servizio civile alla Misericordia di Vicopisano: cercasi 8 giovani

La MISERICORDIA VICOPISANO mette a disposizione 4 posti sul progetto VICO SOCCORSO 2016, e 4 posti Sul progetto VICO SOCIALE 2016 presso la propria sede in Vicopisano, Via Famiglia Petri n°6. La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente on line, accedendo al sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC e seguendo le apposite istruzioni. Scadenza per la presentazione della domanda: 02/03/2018 Può essere presentata domanda solo per un progetto finanziato, pena esclusione da tutti i progetti per i quali si è fatto domanda.



Requisiti per presentare la domanda

Può fare domanda chi, alla data di presentazione della domanda:

• abbia un'età compresa fra i 18 ed i 29 anni (quindi chi non ha ancora compiuto il 30° anno, ovvero 29 anni e 364 giorni);

• sia regolarmente residente in Toscana o ivi domiciliato per motivi di studio o di lavoro propri o di almeno uno dei genitori;

• sia non occupato, disoccupato o studente;

• sia in possesso di idoneità fisica;

• non abbia riportato condanna penale anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo.



Tutti i requisiti, ad eccezione del limite di età, devono essere mantenuti sino al termine del servizio.



Per ricevere informazioni sul bando è possibile contattare: MISERICORDIA VICOPISANO, VIA FAMIGLIA PETRI 6, VICOPISANO Tel. 050798368 Email vicopisano@misericordie.org