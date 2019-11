Pisamo assume due persone a tempo indeterminato: i dettagli della selezione

Pisamo ha indetto due bandi, per titoli ed esami, per assumere due persone a tempo pieno ed indeterminato presso la propria struttura. Il primo bando riguarda l'assunzione di un "Capo unità operativa presso l'ufficio lavori pubblici, livello 3 Ccnn Commercio aipark', mentre il secondo la figura di "contabile/impiegato amministrativo, livello 3, Ccnn del terziario per i dipendenti del settore delle attività ausiliarie, della sosta e dei parcheggi".

Per presentare la domanda di partecipazione c'è tempo, per entrambi, fino alle 12 del 29 novembre. Qui maggiori info e dettagli su requisiti e modalità di selezione.