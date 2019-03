Offerte di lavoro: bando per l'assunzione di sei farmacisti

Le farmacie comunali di Livorno, visto il numero di dipendenti prossimi al pensionamento, hanno aperto un bando per l'assunzione di sei farmacisti. La giunta comunale ha dato mandato a Farma.Li. di avviare la procedura di selezione del personale in servizio nei 9 esercizi dislocate sul territorio. Il concorso porterà alla creazione di una graduatoria valida 2 anni, prorogabile per un anno.

Si può fare domanda entro e non oltre le 13 del 17 aprile 2019. Tutti i documenti richiesti, come specificato da LivornoToday, dovranno essere consegnati in busta chiusa a Farma.Li, piazza Grande 38, 57123 Livorno. La busta chiusa contenente la domanda e gli allegati richiesti dovrà riportare all’esterno: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del candidato e l’indicazione: domanda di partecipazione alla selezione per 'Farmacista Collaboratore'. La domanda potrà essere inviata a mezzo raccomandata A/R per mezzo del servizio postale, mediante corrieri privati o agenzie di recapito autorizzate, o consegnata a mano direttamente alla sede sociale di Farma.Li. dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16. Qua il bando.