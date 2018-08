Lavoro: il Comune di Cascina seleziona esecutore di servizi per asilo nido

Opportunità di lavoro al Comune di Cascina. L'amministrazione comunale ha infatti pubblicato un avviso di selezione per assumere a tempo determinato e pieno un esecutore di servizi assistenziali per asilo nido. Gli interessati possono presentare domanda entro mercoledì 5 settembre 2018 presso i centri per l'impiego della Provincia di Pisa.



Per conoscere le modalità di presentazione della domanda, le mansioni e i requisiti richiesti consultare il testo dell'avviso, disponibile anche sul sito del Comune di Cascina.