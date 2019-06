Offerte di lavoro: bando per graduatoria alla Geofor, anche per tempo indeterminato

Geofor ha indetto un avviso di selezione pubblica per la costituzione di due graduatorie dalle quali attingere per l'eventuale assunzione a tempo determinato, ma anche indeterminato, per due profili professionali: 'Addetti alla raccolta e allo spazzamento' e 'Addetti alla raccolta, allo spazzamento e alla conduzione'.

Nel primo caso l'nquadramento professionale è il livello 2B - Ccnl Utilitalia Servizi Ambientali - Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio - obbligo possesso patente B in corso di validità. Nel secondo inquadramento professionale livello 3B - Ccnl Utilitalia Servizi Ambientali Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio - obbligo possesso patente C e CQC in corso di validità. E' possibile candidarsi per entrambe le posizioni.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente in modalità online, entro e non oltre le ore 12 del 01/07/2019. Eventuali presentazioni difformi, incomplete e/o oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. Il sito a cui accedere, seguendo poi le indicazioni, è quello di trend-competenze.

Sono previste una prova scritta, una prova pratica ed un esame orale/colloquio. Gli argomenti sono salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; codice della strada; igiene ambientale, gestione rifiuti e raccolte differenziate; cultura generale; uso delle attrezzature a disposizione dell'azienda; sarà valutata l'attitudine alla mansione, alla guida dei mezzi e alle attività accessorie. Tutte le informazioni sono nel bando pubblicato giovedì 13 giugno.