Lavoro: bando per la vendita alimentare itinerante sul litorale

Il Comune di Pisa comunica che è pubblicato il bando per il rilascio di 7 nulla osta per la vendita itinerante di natura alimentare sulle spiagge di Marina di Pisa e Calambrone per il periodo compreso tra la prima metà luglio e il 30 settembre 2019. Possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso del titolo abilitativo per il commercio itinerante alimentare su aree pubbliche, in regola con gli adempimenti contributivi.



Il bando scade alle 12.00 di venerdì 5 luglio e la domanda dovrà pervenire mediante consegna a mano all’URP del Comune (Piazza XX Settembre, angolo Lungarno Galilei), tramite posta ordinaria o posta elettronica certificata all’indirizzo comune.pisa@postacert.toscana. it. La domanda è scaricabile sul sito del Comune di Pisa.

Il bando specifica che sono riservati 3 nulla osta per le imprese il cui titolare abbia un’età inferiore ai 35 anni. Tra le condizioni per l’esercizio dell’attività, c’è il divieto di utilizzo di qualsiasi mezzo di trasporto, anche non a motore, pertanto l’unica modalità di vendita è a piedi. È invece consentito l’uso di un supporto o una piccola struttura a mano per facilitare il trasporto delle merci.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito del Comune di Pisa.