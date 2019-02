'Borsa Mercato Lavoro' alla Leopolda: 600 offerte e colloqui con le aziende

Quaranta aziende del turismo in cerca di personale, 100 annunci, oltre 600 offerte di lavoro. Sbarca a Pisa la Borsa Mercato Lavoro #BML2019, la grande kermesse di domanda tra incontro e offerta di lavoro promossa e organizzata dall'Ente Bilaterale del Turismo Toscano EBTT. Per tutti coloro in cerca di occupazione, appuntamento da non perdere a giovedì 21 febbraio (dalle 10 alle 16) alla Stazione Leopolda con le aziende alla ricerca di figure professionali da inserire in organico: cuochi e personale di sala, receptionist e bagnini, animatori e impiegati per agenzie di viaggio.

Sono già trecento gli aspiranti che attraverso l'apposito format sul sito dedicato hanno effettuato una preiscrizione, ma tutti gli interessati possono presentarsi direttamente alla Stazione Leopolda presso gli stand delle aziende muniti di curriculum vitae ed effettuare il colloquio. L'ingresso è gratuito. Alle ore 10 è previsto il taglio del nastro ufficiale alla presenza delle massime autorità: il presidente e il vicepresidente dell'EBTT rispettivamente Federico Pieragnoli e Roberto Betti, il presidente della Camera di Commercio di Pisa Valter Tamburini, l'assessore al turismo del comune di Pisa Paolo Pesciatini, la presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Federica Grassini, Maurizio Bellavia dell'IPSSAR Matteotti, Donatella Donadel del Centro per l'Impiego di Pisa, i rappresentanti sindacali di CGIL, CISL e UIL.

"E' la prima volta che siamo a Pisa - spiega il presidente dell'EBTT Federico Pieragnoli - ad inaugurare un evento come la Borsa Lavoro, che negli ultimi anni ha visto la partecipazione di 1.477 aziende, 6.667 offerte, attivando circa 2mila contratti di lavoro e coinvolgendo 18.779 candidati. L'esperienza di anni e di altri territori ci conferma che la Borsa Lavoro è una concreta opportunità per tutti coloro che il lavoro lo cercano e allo stesso tempo una ottima occasione per le aziende della provincia di Pisa di conoscere nuovi candidati e professionalità utili alle loro esigenze".

"L'incontro domanda e offerta di lavoro è un servizio gratuito che offriamo quotidianamente e che si concretizza nel portale www.turismolavoro.it - ha rilanciato il vicepresidente EBTT Roberto Betti - dove è possibile incrociare le competenze di chi cerca occupazione con le esigenze delle imprese. E' importante, in un mercato globalizzato e competitivo come quello del turismo, far incontrare aziende e lavoratori, condividendo regole certe e contrattualmente definite, legate ad una offerta di qualità".