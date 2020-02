Concorsi in Comune: pubblicato l’avviso per l’assunzione di 7 categorie protette

Come già annunciato nell’ambito del programma per le nuove assunzioni al Comune di Pisa per l’anno 2020, il Comune sta procedendo con le prime selezioni riservate ai soggetti disabili, tramite il Centro per l’Impiego. È stato pubblicato ieri, lunedì 24 febbraio, l’avviso di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di 7 unità di personale, con profilo di esecutore amministrativo cat.B, riservato agli iscritti negli elenchi dei soggetti disabili del Servizio di Collocamento mirato-Area pisana.

L’avviso rimarrà per un periodo di 15 giorni mediante affissione alle sedi del Centro per l’Impiego 'Area Pisana' del Settore Servizi per il Lavoro di Pisa e Siena e le domande di adesione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14 del 9 marzo. I richiedenti dovranno essere in possesso dei requisiti di iscrizione negli elenchi di del Servizio collocamento mirato Area Pisana (Pisa, Pontedera, Santa Croce S.A. e Volterra) dell’Agenzia ARTI del Settore servizi per il lavoro di Pisa e Siena (con esclusione dei disabili di natura psichica); possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea; conoscenza della lingua italiana; diploma della scuola dell’obbligo; idoneità alle mansioni previste per il profilo oggetto della presente preselezione (che verrà accertata preventivamente dalla competente Azienda Sanitaria, successivamente al superamento della prova selettiva).

La domanda di partecipazione dovrà essere predisposta esclusivamente sull’apposito modello reperibile presso i Centri per l’impiego competenti e dovrà pervenire a mano tramite la presentazione da parte dell’interessato c/o le sedi dei Centri per l’Impiego dell’Area Pisana; - tramite raccomandata A/R da inviare a: Agenzia ARTI Servizio Collocamento Mirato Area Pisana Via Cesare Battisti 14 – 56125 PISA;- tramite pec all’indirizzo: arti.pisa_siena@postacert.toscana.it. L’avviso con le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web del Comune, nell’area Personale-Concorsi e sul sistema informatico regionale IDOLWEB (https://servizi.toscana.it/Lavoro/Pisa/idol/ricercaOfferte-frontend.html).

Nel mese di marzo saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale i bandi per 4 posti di amministrativo e tecnico e 1 posto da autista. A seguire saranno banditi i concorsi per 8 agenti di Polizia Municipale e 22 posti di istruttore amministrativo.