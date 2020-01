Concorsi pubblici: 16 posti nell'area del Valdarno e dell'Empolese Valdelsa

E' stato indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di 16 posti, a tempo pieno e indeterminato di istruttore di vigilanza, cat. c, presso i comuni di Santa Croce sull’Arno, Montopoli in val d’Arno, San Miniato e Unione dei comuni circondario Empolese Valdelsa. La scadenza dell'avviso è fissata per il giorno per il 13 gennaio. Per leggere il bando e scaricare i documenti necessari per presentare domanda è necessario collegarsi al sito dell'Ufficio personale associato del Valdarno.