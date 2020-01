Lavoro: il Parco di San Rossore cerca un esperto contabile

L'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di esperto contabile, categoria D, a tempo pieno e indeterminato. Le domande devono pervenire entro e non oltre il 13 febbraio: a mano all'ufficio protocollo dell'Ente Parco; per raccomandata; oppure tramite posta elettronica certificata a enteparcoregionalemsrm@postace rt.toscana.it.

Il testo del bando, con i requisiti per essere ammessi alle prove selettive e le indicazioni per fare domanda, si trova sul sito del parco.