Offerte di lavoro: concorso pubblico per ingegneri alla Provincia di Pisa

La Provincia di Pisa ha indetto un concorso pubblico per soli esami, per la copertura di 2 posti di 'Professional' con specializzazione Impiantista - Categoria Giuridica D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il Comparto Funzioni Locali.

Per la partecipazione al concorso è richiesto:

1. il possesso di uno dei seguenti titolo di Studio:

- Laurea V.O.: Ingegneria Elettrica; Ingegneria Meccanica; Ingegneria Civile.

- Laurea conseguita ai sensi del DM 509/99: 31/S Ingegneria Elettrica; 36/S Ingegneria Meccanica; 28/S Ingegneria Civile.

- Laurea conseguita ai sensi del DM 270/04: LM28 Ingegneria Elettrica; LM33 Ingegneria Meccanica; LM23 Ingegneria Civile.

2. Abilitazione all’esercizio della professione;

3. Iscrizione all’Albo degli Ingegneri (posseduta anteriormente alla data di scadenza del bando).

La scadenza per la presentazione delle domande è martedì 18 giungo 2019. Tutte le informazioni sul sito istituzionale.