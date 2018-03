Concorsi: il Ministero dell'Economia cerca 400 funzionari

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze assume. Sono ben 400 i posti in palio: si cercano funzionari, con laurea, che come spiega il Mef in una nota "andranno a coprire il fabbisogno di specifiche professionalità individuate dal Dipartimento dell’Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi, (DAG), in raccordo con tutti gli altri Dipartimenti del MEF (Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, Finanze)". I 400 nuovi assunti avranno la qualifica di collaboratore amministrativo, Area Terza – F1 (spulciando sui vari forum potete farvi un’idea della possibile retribuzione), e saranno destinati agli uffici centrali e periferici del Ministero.

Si tratta di sei procedure concorsuali distinte: tre bandi sono stati pubblicati ieri sulla Gazzetta Ufficiale, altri tre saranno pubblicati il 6 aprile.

Bando ministero Economia e finanze: come iscriversi

L’iscrizione al concorso si può effettuare direttamente sul sito del ministero, all’indirizzo https://www.concorsionline.mef.gov.it ed è possibile identificarsi attraverso SPID (sistema pubblico identità digitale).

La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda - si legge sul bando - dovrà essere completata entro la mezzanotte del trentesimo giorno decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. In sostanza, per i bandi pubblicati ieri, le domande andranno presentate entro il 26 aprile.

400 posti da funzionario al Mef, i profili cercati

Il reclutamento riguarderà:

80 unità con orientamento statistico ed economico quantitativo;

90 unità con orientamento economico aziendale e contabile;

60 unità con orientamento economico-finanziario;

50 unità con orientamento giuridico-finanziario;

40 unità con orientamento giuridico-tributario;

80 unità con orientamento giuridico nell'ambito dei servizi amministrativi trasversali.

Il Mef assume, le prove da sostenere

I candidati in possesso dei requisiti dovranno sostenere una prova preselettiva (qualora il numero di candidati fosse superiore a sei volte il numero di posti messi a concorso, cosa molto probabile), due prove scritte ed una prova orale. È inoltre richiesta la conoscenza della lingua inglese. Insomma, trovare lavoro al Ministero non sarà così facile. Vietato però scoraggiarsi.

Ecco i tre bandi pubblicati finora in Pdf

Collaboratore amministrativo con orientamento statistico ed economico

Collaboratore amministrativo con orientamento aziendale e contabile

Collaboratore amministrativo con orientamento economico finanziario