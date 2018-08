Il Comune di Cascina cerca il nuovo amministratore della Sogefarm

Il Comune di Cascina ha pubblicato l'avviso per individuare l'amministratore unico della Sogefarm Srl, la società di gestione delle farmacie comunali. La durata dell'incarico è di tre anni. Tra i requisiti richiesti: documentata e specifica esperienza in materia di gestione di società ed organismi partecipati, diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale, idonee capacità manageriali e relazionali desunte da un'esperienza maturata anche presso aziende private.

Gli interessati possono comunicare il loro interesse all'incarico, utilizzando il relativo modulo, entro il 27 agosto 2018. Per conoscere nello specifico le modalità di presentazione delle domande e scaricare il modulo per la manifestazione di interesse si rimanda a quanto contenuto nel bando, già disponibile all'Albo pretorio on line del Comune di Cascina. Per informazioni è possibile contattare il numero di telefono 050 719242 o inviare una email a bmenini@comune.cascina.pi.it.