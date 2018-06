Luminara, si cercano 160 persone per accendere i lumini: come fare domanda

Anche quest'anno si cercano persone per accendere i lumini. In vista della Luminara del 16 giugno infatti, la società Tempor SpA ha ricevuto l’affidamento per il servizio di accensione dei lumini. La società affidataria provvederà a selezionare - tra i richiedenti - 160 persone da reperire tra disoccupati, cassintegrati e studenti che, con un rapporto di somministrazione di lavoro, saranno incaricati della collocazione di bicchieri e accensione dei lumini sulla 'biancheria', precedentemente collocata sui ponti della città e sugli edifici dei Lungarni.

I candidati dovranno inviare i curriculum alla mail temporlucca@tempor.it; indicando nell’oggetto della mail 'LUMINARA', oppure rilasciare al personale della società il curriculum personale con fotocopia della carta d’identità fronte retro e fotocopia della tessera sanitaria. In questo caso la raccolta avverrà nella giornata di lunedì 11 giugno in vicolo del Moro 3 a Pisa presso l’ufficio direzione DD11 Manifestazioni Storiche al 1° piano, con orario 10 – 13 e 14 – 16.



Per informazioni: telefono 0583 330540 (Luca Toschi), www.tempor.it.