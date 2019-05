Luminara, servono 160 persone per accendere i lumini: come fare domanda

In vista della Luminara del 16 giugno l’agenzia per il lavoro Etjca spa ha ricevuto l’affidamento per la selezione del personale da impiegare nell’accensione dei lumini. L’agenzia affidataria provvederà a selezionare 160 persone da reperire tra disoccupati, cassintegrati e studenti che, con un rapporto di somministrazione di lavoro, saranno incaricati della collocazione di bicchieri e accensione dei lumini sulla biancheria, precedentemente collocata sui ponti della città e sugli edifici dei Lungarni.

I candidati potranno inviare la richiesta di partecipazione alla mail: info.lucca@etjca.it (indicando nell’oggetto: Luminara 2019) e allegando fotocopia del documento di identità, tessera sanitaria o codice fiscale e curriculum vitae. In alternativa all’invio per e-mail, nella sola giornata di lunedì 10 giugno presso il Comune di Pisa in Vicolo del Moro 3, nella chiostra al piano terra dell’edificio, verrà organizzata una giornata di raccolta delle domande, che potranno essere consegnate a mano in orario 9-13 e 14.30-17.30. Per informazioni rivolgersi all’agenzia del lavoro Etjca spa in via Puccini 1940/v Porcari - Lucca, tel. 0583.1524961 - www.etjca.it.