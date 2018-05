Il Comune di Cascina cerca 13 rilevatori statistici per il censimento 2018

Il Comune di Cascina informa che è stato pubblicato l'avviso pubblico per la selezione di 13 rilevatori statistici per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2018.

Le domande devono essere presentate entro le ore 13 di giovedì 14 giugno, utilizzando una delle seguenti modalità: consegna a mano all’Ufficio protocollo (aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17); inviate via posta elettronica certificata a protocollo@pec.comune.cascina. pi.it; inviate via posta all'indirizzo 'Comune di Cascina, Corso Matteotti n. 90 – 56021 Cascina (PI)' indicando nell'oggetto 'Contiene domanda avviso rilevatori censimento 2018'.

La selezione avverrà per soli titoli e con riserva per il personale interno al Comune di Cascina. Tra i requisiti richiesti ci sono l'essere maggiorenni, il possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado, saper usare i più diffusi strumenti informatici, possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica), essere disponibile a raggiungere i luoghi di rilevazione con mezzi propri ed avere la disponibilità di una casella di posta elettronica personale.

Gli incarichi hanno natura temporanea, con carattere di lavoro autonomo occasionale, senza che si instauri rapporto di impiego, e dovranno essere espletati indicativamente nel periodo ottobre-dicembre 2018. Sono previsti incontri di formazione obbligatoria.

Per ogni ulteriore dettaglio si consiglia di prendere visione per intero del relativo avviso, pubblicato sul sito internet del Comune nelle pagine dedicate ai concorsi.

Per informazioni ci si può rivolgere ai Servizi demografici e statistici del Comune di Cascina, telefono 050.719377-376, e-mail demografici@comune.cascina.pi. it, indicando nell’oggetto della mail 'Censimento'.