Ryanair cerca assistenti di volo: giornata di reclutamento a Pisa

Ryanair, tramite il suo partner di reclutamento ufficiale Crewlink, riparte nel 2018 nella ricerca di assistenti di volo in tutta Italia, con una nuova tappa di colloqui a Pisa. La giornata è prevista per l'8 febbraio. La posizione è a tempo indeterminato e prevede "uno stipendio base altamente competitivo - scrive Crewlink - oltre a un generoso assegno per i nuovi dipendenti e un nuovo premio di produttività destinato ai membri dello staff che eccellono in questo ruolo così frenetico, divertente e stimolante".

L'azienda specifica che sarà previsto premio di produttività, contratto garantito per almeno tre anni al completamento del corso di formazione, un assegno per nuovi dipendenti da 1.200 euro, viaggi illimitati per i dipendenti a tariffe scontate, turni flessibili con 5 giorni di servizio seguiti da 3 giorni di riposo, più l'attestato con certificazione EASA. Per inoltrare la propria candidatura si deve compilare quanto previsto sul sito Crewlink.