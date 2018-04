Lavoro: il Comune di Pisa cerca un autista di scuolabus

Selezione pubblica indetta dal Comune di Pisa, tramite il centro per l’impiego, per l’assunzione a tempo indeterminato pieno di un autista con mansioni di autista scuolabus.

I requisiti

Tra i requisiti per partecipare alla selezione i candidati dovranno essere in possesso della patente di guida categoria D e Carta di Qualificazione del Conducente (C.Q.C) per trasporto persone in corso di validità e avere acquisito un’esperienza di almeno sei mesi anche non continuativi nel profilo di autista scuolabus presso pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo determinato indeterminato di tipo subordinato (contratti alle dirette dipendenze di pubbliche amministrazioni con esclusione di datori di lavoro privati, società partecipate, gestori di servizi scuolabus in appalto, ecc).

Come presentare domanda

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inoltrata al centro per l’impiego di Pisa scegliendo una delle seguenti modalità:

- presentazione diretta da parte del candidato presso i quattro Centri per l’Impiego della Provincia di Pisa (PISA Via C.Battisti, 4; PONTEDERA Via R.Piaggio, 7; SANTA CROCE SULL’ARNO Via Donica 17; VOLTERRA P.tta S.Michele) negli orari di apertura al pubblico;

- tramite fax sempre a Centro per l’Impiego di Pisa, allegando copia fotostatica di documento d’identità, al numero 050/929735 (si consiglia all’interessato di conservare la ricevuta dell’invio);

- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno trasmissione, sempre allegando copia fotostatica di un documento di identità, a Centro per l’Impiego di Pisa - Via Battisti, 14 - Pisa - (NON farà fede il timbro postale).

- tramite posta elettronica certificata, per i possessori di tale casella, allegando copia fotostatica del documento di identità a: regionetoscana@postacert. toscana.it.

L’avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Pisa e della Provincia di Pisa per quindici giorni. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 12 aprile 2018 (15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso).