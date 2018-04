Offerte di lavoro: Vueling cerca assistenti di volo in Toscana

Opportunità di lavoro con Vueling che organizza infatti un open day per la selezione di nuovo personale in Italia: la compagnia low cost spagnola terrà le selezioni a Firenze il prossimo 17 aprile a partire dalle ore 09.00 presso l’Hotel NH Firenze, in piazza Vittorio Veneto 4/A. Il nuovo personale selezionato andrà ad integrare gli equipaggi della compagnia aerea in vista della prossima stagione.

I requisiti minimi richiesti sono:

- buona presentazione personale

- ottime doti relazionali e comunicative

- ottima conoscenza di lingua spagnola e inglese (B1); la conoscenza di altre lingue è un plus

- permesso di lavoro valido in UE

- diploma di scuola superiore

- disponibilità assoluta a trasferte in diverse aree geografiche

- flessibilità e capacità di adattamento agli orari

- età minima 18 anni

- non essersi già presentati a un processo di selezione di Vueling negli ultimi sei mesi

In sede di colloquio, i candidati dovranno presentare: due copie del proprio documento di identità, due copie del proprio CV , due copie del 'Cabin Crew Attestation.

Per partecipare alle selezioni è necessario inoltre iscriversi attraverso il sito: http://www.vueling.com/it/siamo-vueling/opportunita-di-lavoro