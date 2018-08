Un anno accanto ai poveri della città: otto posti per il servizio civile alla Caritas

Un anno accanto ai pisani più poveri, alle circa 1.600 persone che ogni anno si rivolgono ai centri d’ascolto piuttosto che alle mense, al servizio doccia o che chiedono un pacco spesa o la possibilità di accedere alla Cittadella della Solidarietà, l’emporio di generi alimentari del Cep. E’ la proposta di servizio civile della Caritas di Pisa ad otto giovani italiani, comunitari o extracomunitari purché regolarmente soggiornanti, fra i 18 e i 28 anni.

C’è anche il progetto della Diocesi di Pisa, infatti, fra quelli inseriti nel bando nazionale pubblicato il 20 agosto dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale che selezionerà 28.967 giovani: si chiama 'Cercando Cammino' e si propone di far vivere agli otto che saranno selezionati un’esperienza diretta accanto a chi fa più fatica. Concretamente saranno inseriti nel Centro d’Ascolto diocesano di via delle Sette Volte, la cabina di regia e il punto di primo contatto della gran parte delle persone che, almeno a Pisa, si è rivolto alla Caritas.

Per dodici mesi (1400 ore per 5 giorni la settimana) si occuperanno di ascolto e accoglienza di dare risposta ai bisogni primari quali mangiare e lavarsi, di accompagnamento verso percorsi di autonomia ma anche analisi e lettura dei bisogni ascoltati e sensibilizzazione e animazione della comunità ecclesiale e della società civile.



“E’ un opportunità - sintetizza il direttore don Emanuele Morelli - per vivere un anno della propria vita al servizio di sé stessi e degli altri: come sempre dedicheremo una particolare attenzione all’accompagnamento e alla formazione, con particolare riferimento, non solo all’acquisizione delle competenze specifiche legate al servizio, ma anche ai temi della pace, della difesa della patria e della cittadinanza attiva”.

Il contributo statale per chi svolgerà il servizio è di 433,80 euro mensili. Per presentare domanda c’è tempo fino al 28 settembre.

Su www.caritaspisa.it tutte le informazioni dettagliate e la modulistica.

In ogni caso per informazioni e per la consegna domande è possibile contattare direttamente gli uffici della Caritas di Pisa (Piazza Arcivescovado, 18 – Pisa). Tel. 050.560952; 348.2473828; mail: serviziocivile@caritaspisa.it.