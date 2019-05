Servizio civile: 4 posti all'Unione Inquilini di Pisa

E' aperto il bando per partecipare al Servizio Civile Regionale presso la sede dell’Unione Inquilini di Pisa. E' riservato a 4 giovani disoccupati, inoccupati o studenti dai 18 ai 29 anni che non abbiano mai svolto precedentemente altro servizio civile né nazionale né regionale. Il bando riguarda il progetto 'Il diritto alla casa nell'era del web', da svolgersi nelle sedi di Santa croce sull'Arno, Pontedera e Pisa, ed un impegno di 12 mesi per un totale di 30 ore su 5 giorni settimanali. La scadenza entro cui fare domanda è il 7 giugno alle ore 14.

Durante il progetto i giovani si occuperanno delle seguenti attività:

- creazione di una mailing-list da utilizzare per comunicare con gli iscritti e gli assistiti che forniscono il consenso;

- organizzare seminari, incontri e servizi di sportello dedicati a far conoscere ai cittadini le normative e le leggi in vigore in Italia e nella regione Toscana;

- potenziare il sito web dell'associazione inserendovi documenti e sezioni di utilità per l’utenza, integrandovi inoltre le Guide sviluppate nei precedenti progetti di servizio civile regionale;

- creazione di postazione web a disposizione dell’utenza per aiutare nella compilazione di domande e documenti attinenti ai servizi sociali svolti dall'Unione Inquilini.

Sono richiesti i seguenti requisiti: conoscenza di elementari nozioni di diritto, da certificare con diplomi o col superamento di esami o con altra idonea certificazione, che verrà verificata durante la selezione; conoscenza informatica di base con buona capacità di operare al computer e navigare su internet. Tale capacità può essere certificata con attestato di superamento degli esami Ecdl o con altra idonea certificazione.

Durante i primi mesi del progetto sono previste 45 ore di formazione generale in cui verranno trattati vari argomenti legati all'attività. Può fare domanda chi, alla data di presentazione della domanda:

- sia regolarmente residente in Toscana o ivi domiciliato per motivi di studio propri o per motivi di studio o di lavoro di almeno uno dei genitori;

- sia in età compresa fra diciotto e ventinove anni (ovvero fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno);

- sia non occupato, disoccupato, inattivo; sia in possesso di idoneità fisica;

- non abbia riportato condanna penale anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo.

Per informazioni: vial del Cuore 7, Pisa, tel 050-571555, il lunedì-mercoledì-giovedì- venerdì dalle 16 alle 18; Corso Mazzini 53 Santa Croce sull'Arno, il martedì dalle 16 alle 17, oppure via mail unioneinquilinipisa@virgilio. it. La presentazione delle domande può avvenire esclusivamente online al link del portale.