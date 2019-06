Servizio civile alla Caritas di Pisa: 13 posti

Tredici posti per giovani in servizio civile regionale alla Caritas diocesana di Pisa, un’esperienza di dodici mesi accanto a chi fa più fatica ricevendo un contributo mensile di 433,80 euro. C’è anche quest’opportunità fra i 512 progetti promossi da associazioni, realtà del terzo settore, cooperative sociali ed enti pubblici, sostenuti con il bando della Regione Toscana nell’ambito di 'GiovaniSì'.

La scadenza è stata prorogata e, dunque, per presentare domanda c’è tempo fino alle 14 di venerdì 28 giugno.

I giovani selezionati saranno impiegati al Centro d’Ascolto diocesano (3 posti), lo sportello dove chiunque ha un bisogno può essere accolto, ascoltato e accompagnato; alla Cittadella della Solidarietà del Cep (4 posti), il supermercato che risponde al bisogno alimentare delle famiglie in difficoltà del nostro territorio; nella casa famiglia per ragazze madri 'Demetra' (2 posti); nella comunità per minori con problematiche familiari 'Il Simbolo' (2 posti) e nella Comunità per minori stranieri non accompagnati 'Controvento' (2 posti).

Possono fare richiesta giovani residenti o domiciliati in Toscana, fra i 18 e i 29 anni, senza lavoro e che non abbiano già svolto il servizio civile.

Per ulteriori in formazioni è possibile rivolgersi alla Caritas diocesana di Pisa (Piazza Arcivescovado, 18 ,da lunedi al venerdi dalle 9 alle 13; tel.050.560952. E-mail:serviziocivile@ caritaspisa.it.