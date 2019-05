Servizio civile alla Fondazione Toscana Gabriele Monasterio

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per il servizio civile regionale in Fondazione Toscana G. Monasterio nell'ambito del progetto 'Un cuore che accoglie'.

Il progetto è rivolto ai giovani di età compresa tra 18 e 30 anni (non compiuti), e prevede l'inserimento di 3 volontari nel presidio ospedaliero di Pisa all'interno dell'Area della Ricerca CNR e 3 volontari all'interno del Presidio di Massa (OPA).

I giovani supporteranno lo staff aziendale nell'attività di accoglienza, orientamento e informazione all'utenza.

Il bando, e le relative modalità di partecipazione, sono consultabili dalla home page aziendale www.ftgm.it

E' previsto un contributo mensile di € 433.80.

Il progetto ha una durata di 12 mesi e richiede un impegno di 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì.