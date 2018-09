Servizio Civile: 22 posti alla Pubblica Assistenza di Pisa

E' uscito il bando per poter svolgere il Servizio Civile Nazionale presso la Pubblica Assistenza S.R. di Pisa, rivolto ai giovani dai 18 ai 28 anni. Sono disponibili 22 posti, distribuiti nelle sedi dell'associazione nei comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano, con progetti che spaziano dai servizi sanitari, alla protezione civile e alla donazione del sangue.

I moduli da compilare sono disponibili online sul sito o possono essere ritirati presso la sede di Pisa, in via Bargagna 2. Questa sede è l’unica in cui poter riconsegnare le domande, presentate a mano, per pec o per raccomandata A/R entro le ore 18 del 28 settembre 2018. Per maggiori informazioni è possibile contattare l'associazione al numero verde 800 500 580 oppure alla mail info@papisa.it.