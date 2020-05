Tadan sbarca a Pisa: il nuovo food delivery cerca personale

Nei prossimi giorni un nuovo servizio di consegna a domicilio sarà attivo su Pisa, Lucca e Livorno: la piattaforma si chiama Tadan e promette di rendere ancora più comodo, facile e veloce il momento dell'ordine e della consegna. Il servizio, oltre che in queste tre città, verrà lanciato entro l'anno in altri grandi centri italiani, tra cui Milano, Roma, Firenze, Bologna e Parma. Nonostante il periodo difficile che l'Italia si trova ad affrontare, Tadan lavora senza sosta e continua ad assumere personale.

Nello specifico l’azienda cerca:

- 4 Operation Support, che si occuperanno di supportare l’Operation Manager nelle mansioni di gestione di clienti ed esercenti;

- 1 Ads Expert, che si occuperà operativamente della gestione e della pianificazione delle pubblicità online;

- 1 Digital Marketing Strategist che, con un approccio basato sui dati, metterà in atto la pianificazione e la realizzazione delle campagne sia in ambito digitale che tradizionale;

- 1 Impiegato amministrativo, che si interfaccerà con i responsabili delle varie aree per la gestione contabile e amministrativa;

- 20 Rider, che gestiranno la logistica delle consegne nelle città in cui il servizio è attivo.

Tadan è un’azienda che nasce a Pisa dall’incontro tra due realtà attive da diversi anni nel campo dello sviluppo software e della comunicazione e marketing. L’esperienza di condivisione di competenze ha permesso di dare il via ad un progetto ambizioso e a un servizio altamente innovativo e tecnologico. Un team congiunto delle due aziende, composto da 10 persone, è all’opera da diversi mesi su Tadan e presto, con le nuove assunzioni, l’organico verrà ampliato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il CEO di Tadan, Giuseppe Paradiso, si dichiara soddisfatto del lavoro che si sta portando avanti nonostante le problematiche derivanti dall’emergenza coronavirus: "Tadan è un progetto in cui crediamo molto. Fin dall’inizio abbiamo riscontrato grandi potenzialità di crescita e il settore del food delivery è sicuramente uno dei più promettenti: lo dicono le nostre indagini di mercato e i dati parlano chiaro. Il lancio della piattaforma era già stato definito prima dell’emergenza, e oggi più che mai siamo convinti di voler dare la possibilità di un lavoro sicuro a chi parteciperà e passerà le nostre selezioni. Condividiamo tutti una grande passione per il nostro lavoro, ma soprattutto crediamo che le idee più forti nascano dalla messa in campo di competenze differenti e complementari. Non ci spaventiamo davanti alle sfide e, al contrario, queste ci stimolano quotidianamente a dare il nostro meglio".