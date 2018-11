Taliani Ferro cerca nuovo commerciale addetto alle vendite

Taliani Ferro in data 21 novembre 2018 terrà un incontro per valutare l’assunzione di un nuovo commerciale addetto alle vendite nel mese di Dicembre.

Si cerca una persona che abbia i seguenti requisiti base:

- Diploma all’Istituto tecnico commerciale oppure vecchio diploma Geometra oppure forte motivazione e determinazione ad imparare.

- Aver qualità caratteriali di serietà, sobrietà ed empatiche nei rapporti interpersonali.

- Età compresa tra i 20 ed i 30 anni circa

Dare conferma della presenza mandando un’email con Curriculum vitae con foto, a commerciale@talianiferro.com oppure via fax allo 0587-295555. Non verranno accettati candidati che non avranno comunicato la loro presenza prima del colloquio. Presentarsi alle 16:15 in Via Toscana n°5 Z.i. di Gello n°5 Pontedera. I colloqui cominceranno alle 16:30 e termineranno massimo alle 19:00.