Progetto Gea Tos: selezione per un tirocinio per 4 giovani

C’è tempo fino alle ore 12 del prossimo 31 maggio per partecipare all’avviso per la selezione di 4 giovani residenti nella provincia di Pisa da impiegare nel progetto GEA Tos-Giovani Energie per l’Ambiente in Toscana, progetto di cui Upi Toscana è ente capofila. Il progetto, partendo da un’analisi del territorio di riferimento, va ad individuare un luogo 'sensibile' che necessita di 'riqualificazione'. L’obiettivo generale è quello di educare la cittadinanza sull’utilizzo corretto dei beni e degli spazi comuni.

Al termine del periodo di formazione, ai partecipanti selezionati verrà corrisposto un compenso in forma di buoni o beni per un valore di 500 euro mensili per la durata di 3 mesi. Possono partecipare alla selezione coloro: che siano regolarmente residenti nella Provincia o ivi domiciliati per motivi di studio propri o per motivi di studio o di lavoro di almeno uno dei genitori; che abbiano un’età compresa tra 18-27 anni; che siano in possesso del diploma della scuola dell’obbligo. Qui tutti i dettagli della selezione.