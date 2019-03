'Terre di Pisa' protagonista ad 'Olio Capitale 2019' a Trieste

Dopo il debutto dello scorso anno, il brand 'Terre di Pisa' è stato nuovamente protagonista alla tredicesima edizione di 'Olio Capitale 2019', il salone degli extravergini tipici e di qualità che si è svolta alla Stazione marittima di Trieste dal 15 al 18 marzo. Il nuovo marchio territoriale, nato su iniziativa della Camera di Commercio di Pisa per identificare le peculiarità e l’offerta turistica dell’entroterra pisano, ha rinnovato il sodalizio con le produzioni di cinque frantoi pisani ospiti dello stand collettivo della Camera di Commercio di Pisa. Giorni di lavoro, di contatti con ristoratori, grossisti, agenti e buyer italiani e stranieri hanno impegnato i produttori a Trieste, luogo da sempre crocevia di scambi e posizione strategica per raggiungere nuovi mercati.

Il palcoscenico offerto dall’evento si è confermato di prestigio con produttori (circa 300) ed i loro extravergini provenienti da quasi tutte le regioni italiane e da Croazia, Slovenia e Grecia. A contendersi il premio del Concorso Olio Capitale 2019 ben 231 extravergini provenienti da Italia, Croazia, Slovenia, Grecia, Spagna, Portogallo e per la prima volta anche dal Marocco. Fulcro della manifestazione, anche quest’anno, l’Oil Bar che ha ospitato ogni giorno degustazioni guidate tra le centinaia di etichette presenti in fiera e ricco e articolato anche il resto del programma con show cooking per abbinamento olio/pietanze, degustazioni guidate, mini corsi di assaggio, convegni e molto altro.

Ecco l’elenco delle aziende presenti in fiera:

Azienda Agricola Poggio delle Brighelle - Chianni

Podere San Bartolomeo - Santa Luce

Oleificio Sociale di Buti Soc. Coop. Agricola - Buti

Frantoio Sanminiatese Sas - San Miniato

Azienda Agricola il Frantoio di Vicopisano - Vicopisano

Il commento del Presidente della Camera di Commercio di Pisa, Valter Tamburini: "Consolidando il legame tra le produzioni agroalimentari ed il brand 'Terre di Pisa' come in questo caso si ottengono scambi valoriali importanti. Un’eccellenza specifica come l’olio pisano può essere infatti promossa in un contesto più ampio e con strumenti comunicativi di qualità elevata. Contestualmente, la nostra offerta turistica complessiva, può distinguersi positivamente non soltanto per il livello delle strutture ricettive e dei servizi turistici propriamente detti ma anche grazie all’esistenza di quella stessa eccellenza agroalimentare. 'Terre di Pisa' è in questo senso una straordinaria occasione di sintesi ed un percorso che sta iniziando a produrre riscontri incoraggianti".