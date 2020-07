Pacchetti turistici per la Valgraziosa, il nuovo progetto di alcuni ragazzi pisani

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Durante l’emergenza corona virus a molte persone con attività, e a noi in primis, sono nate nella testa le domande “Come andrà il lavoro una volta che potremo tornare ad uscire?” “Tutti gli sforzi di questi anni saranno stati inutili e vani?”. Così abbiamo cominciato a pensare a qualcosa che ci desse forza e carica per andare avanti, qualcosa di innovativo, che ancora non c’era e che potesse aiutare noi e, perché no, altre realtà turistiche come noi, a rialzarsi senza perdere il frutto di duri anni di lavoro. Così è nata l’idea di tre ragazzi, Silvio Colombini presidente dell’associazione Alpha Team di Calci, Daniele Favilla, responsabile comunicazione e social ed Elena Puccini Travel Designer per un Tour Operator internazionale. Il progetto consiste nella realizzazione di pacchetti turistici per promozione del turismo attivo e culturale sul territorio della Valgraziosa che coinvolgono anche le città di Pisa e Lucca. Un’operazione mai tentata su scala internazionale. “Abbiamo pensato che unire le nostre competenze e le forze tra le varie realtà territoriali fosse una mossa vincente per il presente ma anche per il futuro. E noi ci crediamo davvero!”. Dopo mesi di duro lavoro e numerose ricerche tra contatti, collaborazioni, riunioni.. i pacchetti sono pronti per essere lanciati sul mercato. “Abbiamo voluto inserire realtà del territorio giovani e fresche, con voglia di mettersi in gioco e credere in questo progetto. Abbiamo cercato di metterci nei panni del turista che arriva in un territorio ancora poco sviluppato… cosa vorremmo trovare, cosa avremmo voluto fare? Abbiamo cercato e trovato le soluzioni migliori per passare un weekend o una settimana tra natura, avventura, sport cultura e relax!” Al momento i pacchetti turistici sono 4: due della durata di una settimana tra i territori di Pisa e Lucca, il terzo è previsto per il weekend, il quarto pacchetto, invece, è destinato soprattutto a tutte le strutture ricettive, le quali possono proporre ai loro clienti un pacchetto di esperienze da svolgere sul territorio. I pacchetti sono completi di tutto: strutture ricettive, escursioni nella natura, musei, guide e accompagnatori turistici, esperienze outdoor ed indoor, ristoranti e degustazioni ma la vera innovazione che coinvolge l’indotto turistico è rappresentata da una guida online e offline che verrà consegnata ad ogni turista e su cui potrà trovare consigli, indirizzi utili, curiosità e alternative da svolgere sul territorio pisano e lucchese. Pensiamo che fare rete sia indispensabile per poter dare il migliore servizio al turista che per la prima volta viene a scoprire ed esplorare un territorio meraviglioso ed ancora poco conosciuto come quello della Valgraziosa. Chiunque volesse figurare sulla guida può mettersi in contatto con noi (travel.alphadventures@gmail.com) Crediamo molto in questo progetto e pensiamo che possa essere un punto di svolta per il turismo per il nostro territorio.

Per conoscere i nostri pacchetti visita il sito: www.maneggiocalci.it www.elenatraveldesigner.com

