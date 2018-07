Imprese: Pisa prima in Toscana per puntualità nei pagamenti

A giugno 2018 la provincia di Pisa è risultata al primo posto in Toscana per quanto riguarda la puntualità nei pagamenti delle imprese. E' quanto emerge dallo 'Studio Pagamenti' realizzato da CRIBIS, società del Gruppo CRIF specializzata nella business information. Con una percentuale di imprese puntuali pari al 35% (sulle circa 362mila aziende totali), inferiore alla media nazionale (36,7%) ma al di sopra di quella del Centro Italia (32,7%), la Toscana resta tra le prime 10 regioni a livello nazionale per pagamenti regolari (la seconda nel centro Italia).

Le performance migliori a livello provinciale come detto le ha fatte registrate la provincia di Pisa (38,9%). Seguono Pistoia (38,5%), Arezzo (37,7%) e Siena (37,6%). Il territorio in cui si verifica il minor numero di pagamenti puntuali è invece Livorno con il 27,6% di aziende regolari e il 13,9% di ritardi oltre i 30 giorni. La provincia più ritardataria della Regione è però Grosseto con il 15,1% di ritardi gravi.

Sempre a livello regionale da un confronto con il 2010 emerge un calo dei pagamenti alla scadenza pari al 7,4%, a fronte di un aumento dei ritardi gravi pari al 132%. Rispetto a giugno 2017 le imprese puntuali registrano una crescita dello 0,3% e un aumento di ritardi superiori ai 30 giorni pari al 3,6%. Guardando ai comparti produttivi, il settore dell’edilizia è quello con le performance migliori (43,4% di imprese puntuali) insieme al settore dei manifatturiero (42%), mentre il commercio al dettaglio riporta le maggiori criticità (22,9% di pagamenti alla scadenza), ben al di sotto della media nazionale.