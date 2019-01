Pedaggi, arriva la conferma di Autostrade: "Stop agli aumenti nel 2019"

Bloccati gli aumenti delle tariffe su gran parte delle tratte autostradali. Dopo l’annuncio di fine anno del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l'Italia ha reso noto di avere "determinato, condividendo tale iniziativa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di mantenere sulla propria rete l'attuale livello tariffario, senza quindi applicare all'utenza l'incremento sul pedaggio spettante alla concessionaria. Autostrade per l'Italia intende così supportare la crescita e la competitività del Paese mantenendo a proprio carico l'iniziativa per un periodo di sei mesi in un fattivo spirito di collaborazione con il governo".

Autostrade, stop all'aumento dei pedaggi: l'annuncio di Toninelli

Già il 31 dicembre il ministro Toninelli aveva annunciato lo stop agli aumenti sul 90% delle autostrade italiane.

"Grazie al duro lavoro fatto al Mit in questi ultimi giorni, e nonostante tantissimi ostacoli, ho firmato i decreti grazie ai quali, nel 2019, non scatterà nemmeno un centesimo di aumenti dei pedaggi sul 90% delle autostrade italiane - ha scritto in un post su Facebook, sottolineando che "l'assenza di rincari è il risultato di una fruttuosa interlocuzione con i concessionari autostradali. E laddove l'accordo non si è raggiunto, come nel caso di Strada dei Parchi, che gestisce le arcinote A24-A25, abbiamo agito emanando comunque l'apposito decreto di sterilizzazione degli esorbitanti rincari per gli utenti. Siamo di fronte a un risultato di cui vado molto fiero, un traguardo importante del governo del cambiamento a favore dei cittadini, di tutti noi".

Per quanto riguarda l’A24 e l’A 25 gli aumenti sono sospesi fino a febbraio.