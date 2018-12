Pharmanutra aderisce a Farmindustria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

4 dicembre, 2018 - PharmaNutra S.p.A., azienda farmaceutica leader nel settore dei complementi nutrizionali a base di ferro quotata al Mercato AIM Italia, è lieta di annunciare il suo ingresso in Farmindustria, Associazione delle imprese del farmaco aderente a Confindustria e costituita da circa 200 imprese operanti sul territorio italiano, da sempre impegnate nella ricerca e nell’innovazione. La Giunta associativa di Farmaindustria ha, infatti, accolto all’unanimità la domanda di adesione presentata dalla Società. Con 65.400 addetti altamente qualificati, di cui circa la metà donne e molti giovani, le imprese del farmaco in Italia sono da quest’anno il primo produttore nell’Unione Europea. Farmindustria è impegnata nel farle conoscere al meglio, rappresentandole nei rapporti con ogni componente sociale e comunicandone il valore all’opinione pubblica e agli stakeholder. Aderendo all’Associazione, PharmaNutra si afferma sempre più nel Gotha delle Società italiane che investono in ricerca e sviluppo, generano occupazione, divulgano una cultura scientifica e industriale e sono caratterizzate da una forte spinta all’internazionalizzazione. Andrea Lacorte, Presidente di PharmaNutra, dichiara: «Siamo lieti che Farmindustria abbia accettato la nostra richiesta di adesione, riconoscendo il valore della ricerca scientifica che PharmaNutra conduce da anni e che continua a sostenere e rafforzare. Le imprese del farmaco rappresentano per l’Italia un valore sia economico, che scientifico, che va riconosciuto e tutelato grazie a enti confederali come Farmindustria. Da parte nostra continueremo a innovare per introdurre nuove soluzioni che possano migliorare la qualità di vita delle persone e a collaborare su progetti di ricerca internazionali con il mondo accademico, in linea con la nostra filosofia aziendale». PharmaNutra S.p.A. Fondata e guidata dal Presidente Andrea Lacorte e dal Vice Presidente Roberto Lacorte, PharmaNutra è un’azienda nata nel 2003 che sviluppa complementi nutrizionali unici e dispositivi nutrizionali innovativi, curando l’intero processo produttivo, dalle materie prime proprietarie al prodotto finito. L’efficacia dei prodotti è dimostrata mediante numerosi studi clinici, di cui 79 pubblicati con più di 5.000 pazienti trattati. Il Gruppo distribuisce e vende in Italia e all’estero. In Italia, l’attività di vendita è svolta attraverso una rete di 180 Informatori Scientifico Commerciali a servizio della classe medica, dedicati anche alla commercializzazione in esclusiva dei prodotti PharmaNutra alle farmacie di tutto il territorio nazionale. La vendita all’ estero è garantita in oltre 70 Paesi attraverso 35 partner selezionati tra le migliori aziende farmaceutiche. PharmaNutra è leader nella produzione di complementi nutrizionali a base ferro con il marchio SiderAL, dove vanta importanti brevetti sulla Tecnologia Sucrosomiale. Il Gruppo ha sviluppato nel corso degli anni una precisa strategia nella gestione e produzione della proprietà intellettuale, fondata sulla gestione integrata di tutte le componenti: materie prime proprietarie, brevetti, marchi ed evidenze cliniche. http://www.PharmaNutra.it Per Informazioni: PharmaNutra S.p.A. Via Delle Lenze, 216/b 56122 Pisa Tel. +39 050 7846500 Fax +39 050 7846524 investorrelation@PharmaNutra.it Nomad & Specialist CFO SIM S.p.A. Via dell’Annunciata 23/4 20121 Milano Tel. +39 02 303431 ecm@cfosim.com Ufficio Stampa Spriano Communication&Partners Tel. +39 02 83635708 Matteo Russo - Cristina Tronconi Mob. +39 347 9834881 +39 346 0477901 mrusso@sprianocommunication.com ctronconi@sprianocommunication.com ufficiostampa@sprianocommunication.com