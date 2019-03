Pharmanutra, il Cda approva il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018: continua la crescita

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Pisa, 12 Marzo 2019 – Pharmanutra S.p.A. (Aim Italia - Ticker PHN), azienda nutraceutica leader nel settore dei complementi nutrizionali di ferro e dispositivi medici, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha esaminato ed approvato il progetto di bilancio d’esercizio al 31 Dicembre 2018 e il bilancio consolidato al 31 Dicembre 2018, redatti ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale ed in conformità ai principi contabili internazionali IFRS. Il Bilancio Consolidato del Gruppo Pharmanutra al 31/12/2018 evidenzia i seguenti valori: € M 31.12.2018 31.12.2017 Variazione RICAVI NETTI 46,7 37,8 + 23% EBITDA 12,6 9,4 + 33% EBITDA RESTATED1 11,8 9,5 + 25% RISULTATO NETTO DI PERIODO 8,6 6,0 + 42% RISULTATO NETTO DI PERIODO RESTATED2 7,8 6,0 + 28% CASSA NETTA (11,4) (9,1) + (2,3) 1 L’EBITDA restated al 31/12/2018 è al netto dei ricavi non ricorrenti, pari complessivamente a € 0,82 M, afferenti alla contabilizzazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art.3 del D.l. n.145/2013 per le attività di ricerca e sviluppo condotte negli esercizi 2015-2017 da Pharmanutra e Alesco e dei relativi costi di consulenza pari a € 0,08 M. 2 Il Risultato Netto di Periodo restated al 31/12/2018 ha la sola finalità di apprezzare la crescita al netto di componenti che seppur conseguiti hanno carattere non ricorrente. Pharmanutra ha concluso l'esercizio 2018 con ricavi netti consolidati pari a 46,7 milioni di Euro, in crescita del 23% rispetto all'esercizio precedente. Tale risultato è stato raggiunto grazie al contributo positivo dei prodotti a marchio Sideral® e da un'importante crescita del fatturato per prodotti destinati al mercato dei topici per le affezioni osteo-articolari a marchio Cetilar®, che ha generato una crescita del 16% sul mercato domestico. Inoltre, nel corso del 2018 il Gruppo ha ulteriormente rafforzato la propria presenza sui mercati internazionali con una crescita dei ricavi da 8,1 milioni di Euro dell’esercizio precedente a 12,4 milioni di Euro, con un incremento del 52%. I ricavi esteri rappresentano il 26% dei ricavi totali. Questo significativo incremento di performance è da attribuire alla continua attività di ricerca e sviluppo e alle attività cliniche sui prodotti stessi, che generano una rafforzata consapevolezza dell’efficacia dei prodotti presso la classe medica e una crescente percezione della qualità a favore dei consumatori. In particolare, i risultati delle attività di R&S nel corso del 2018 hanno permesso il lancio in Italia di otto nuovi prodotti tra cui Apportal®, Ultramag®, Linea Capricare® e NeoD3® Forte. Si tratta di nuove formulazioni con materia prima proprietaria, sviluppate internamente dal reparto R&S, che da un lato ampliano la gamma nell’ambito dei prodotti sucrosomiali e, dall’altro, propongono soluzioni nuove per quanto riguarda i complementi nutrizionali entrando in nuovi segmenti di mercato e in mercati completamente nuovi. L’EBITDA restated del Gruppo Pharmanutra si attesta a circa 11,8 milioni di Euro, pari ad un margine del 25% sui ricavi netti e con una crescita del 25% rispetto al 2017. Il Risultato netto di periodo è pari a 8,6 milioni di Euro, con una crescita del 42% rispetto al 31 dicembre 2017. Il Risultato netto di periodo restated è pari a 7,8 milioni di Euro, con una crescita del 28% rispetto al 31 dicembre 2017. La Cassa Netta del 2018 registra un’ulteriore evoluzione positiva rispetto al 31 Dicembre 2017 passando da euro 9,1 milioni ad euro 11,4 milioni. Proposta di distribuzione di dividendi Il Consiglio di Amministrazione, in virtù della consolidata capacità strutturale di generare cassa dalla gestione operativa, proporrà all’Assemblea degli Azionisti di distribuire una cedola pari a € 0,50 per azione ordinaria di cui € 0,42 come dividendo ordinario (in linea con la politica di payout che prevede la distribuzione del 50% del risultato consolidato dell’esercizio) e € 0,08 come componente straordinaria. Lo stacco cedola sarà effettuato il 6 maggio 2019, con record date il 7 maggio 2019 e data di pagamento 8 maggio 2019. Andrea Lacorte, Presidente di Pharmanutra S.p.A, ha commentato: “Concludiamo un altro anno di significativo sviluppo in cui tutte le nostre linee di prodotto hanno avuto riscontri importanti sia sul mercato, che in ambito scientifico. La crescita è per noi uno stimolo ulteriore per proseguire nella ricerca e nell’innovazione, come dimostra il lancio di 8 nuovi prodotti e il forte impulso dato dalla linea Cetilar®, che sta ottenendo riscontri significativi in un mercato, quello dei lenitivi topici, caratterizzato da una enorme domanda”. Roberto Lacorte, Vice Presidente di Pharmanutra Spa, aggiunge: “Mi piace sottolineare come questi risultati straordinari, che vanno oltre le già positive aspettative del Consensus, siano abbinati ad una crescita geografica del Gruppo, che oggi è attivo in 49 Paesi. Questo testimonia come non ci accontentiamo di consolidare i risultati ottenuti fino ad oggi, ma ci muoviamo verso le prossime sfide, ovvero raggiungere mercati nuovi, fortemente competitivi e ad altissimo potenziale. Mercati su cui potremo affermare progressivamente la validità dei nostri prodotti”. Convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Il Consiglio di Amministrazione ha dato delega al Presidente Andrea Lacorte a procedere alle formalità per la convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti prevista in prima convocazione il 15 aprile e in seconda convocazione il 16 aprile p.v. L’Assemblea sarà convocata mediante apposito avviso che sarà diffuso nei termini e con le modalità di legge e sarà messo a disposizione sul sito della Società www.pharmanutra.it nella Sezione “Investor Relations”, unitamente alla ulteriore documentazione assembleare. La convocanda Assemblea sarà inoltre chiamata a deliberare in merito a: - la nomina del nuovo Collegio Sindacale – venendo l’organo in carica, nominato dall’Assemblea del 26 aprile 2016, a scadere con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 – e del suo Presidente, che resteranno in carica per tre esercizi sociali, nonché alla determinazione dei relativi compensi; - il conferimento, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 e per la determinazione del relativo corrispettivo, ai sensi del D.Lgs. 39/2010, venendo a scadere l’incarico conferito alla società BDO Italia S.p.A. dall’Assemblea ordinaria del 26 aprile 2016 con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; - le modifiche dello Statuto sociale consistenti nella rimozione dei riferimenti alla disciplina delle price adjustment shares e dei warrant PharmaNutra, non più efficaci a seguito della conversione di dette azioni e del verificarsi della condizione di accelerazione dei warrant, entrambe già oggetto di comunicazione al mercato mediante diffusione di appositi comunicati stampa della Società. *** Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste nel Regolamento Emittenti AIM Italia, nonché sul sito internet di Pharmanutra Spa www.pharmanutra.it nella Sezione “Investor Relations”. *** Si allegano al presente comunicato i seguenti prospetti contabili del Gruppo redatti secondo i Principi Contabili Internazionali IFRS: Allegato 1. - Prospetto di Stato Patrimoniale consolidato Allegato 2. - Prospetto di Conto Economico consolidato Allegato 3. - Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto consolidato Allegato 4. - Prospetto di rendiconto finanziario consolidato Allegato 5. - Prospetto di Stato Patrimoniale della capogruppo Allegato 6. - Prospetto di Conto Economico della capogruppo Allegato 1 GRUPPO PHARMANUTRA – STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO STATO PATRIMONIALE20182017ATTIVITA' NON CORRENTI7.317.507 6.805.366 Immobilizzazioni materiali965.695 1.132.712 Immobilizzazioni immateriali4.729.133 4.424.970 Partecipazioni253.700 253.700 Attività finanziarie non correnti (partecipazioni)- - Attività finanziarie non correnti208.280 312.770 Altre attività non correnti671.213 337.973 Imposte anticipate489.485 343.241 ATTIVITA' CORRENTI34.156.117 26.601.941 Rimanenze2.149.425 1.878.498 Disponibilita' liquide14.968.178 14.056.376 Attività finanziarie correnti864.601 - Crediti commerciali12.977.053 10.084.201 Altre attività correnti1.670.931 406.065 Crediti tributari1.525.928 176.801 Attività detenute per la venditaTOTALE ATTIVO41.473.624 33.407.307 STATO PATRIMONIALEPATRIMONIO NETTO:24.442.354 19.098.331 Capitale sociale1.123.098 1.123.098 Riserva legale224.620 40.000 Altre Riserve14.637.179 11.982.824 Riserva IAS 19(7.917) (9.006) Riserva valut. strum. fin. (FVOCI)(23.050) - Riserva FTA(69.073) (69.073) Utile (perdita) dell'esercizio8.557.497 6.030.489 Capitale e riserve di terzi - - Utile (perdita) competenza di terzi- - PASSIVITA' NON CORRENTI4.062.365 4.598.553 Passività finanziarie non correnti1.830.753 2.987.479 Fondi per rischi ed oneri539.075 410.951 Fondi per benefits1.692.537 1.200.123 PASSIVITA' CORRENTI12.968.906 9.710.423 Passività finanziarie correnti3.511.399 2.627.092 Debiti commerciali6.665.918 4.860.073 Altre passività correnti1.787.157 1.280.656 Debiti tributari1.004.432 942.603 Passività detenute per la venditaTOTALE PASSIVO41.473.624 33.407.307 Gruppo Pharmanutra - Stato Patrimoniale consolidato Allegato 2 GRUPPO PHARMANUTRA – CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 3 3 Il Risultato Netto di Periodo restated al 31/12/2018 ha la sola finalità di apprezzare la crescita al netto di componenti che seppur conseguiti hanno carattere non ricorrente. In particolare non sono considerati ricavi non ricorrenti, pari complessivamente a € 0,82 M, afferenti alla contabilizzazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art.3 del D.l. n.145/2013 per le attività di ricerca e sviluppo condotte negli esercizi 2015-2017 da Pharmanutra e Alesco e dei relativi costi di consulenza pari a € 0,08 M. RESTATEDRESTATEDCONTO ECONOMICO20182017A) RICAVI47.298.239 37.867.223 +25%Ricavi netti46.672.503 37.794.099 +23%Altri ricavi625.736 73.124 +756%B) COSTI OPERATIVI35.458.605 28.359.745 +25%Acquisti di materie prime sussidiarie e di consumo2.742.892 2.539.813 +8%Variazione delle rimanenze(270.927) (822.116) --67%Costi per servizi29.664.876 23.763.045 +25%Costi del personale2.801.402 2.522.695 +11%Altri costi operativi520.362 356.308 +46%(A-B) RISULTATO OPERATIVO LORDO11.839.634 9.507.479 +25%C) Ammortamenti e svalutazioni661.662 582.965 +13%(A-B-C) RISULTATO OPERATIVO11.177.972 8.924.514 +25%D) RICAVI FINANZIARI [COSTI](62.563) (88.736) --29%Ricavi finanziari5.846 9.265 --37%Costi finanziari(68.409) (98.001) --30%E) PROVENTI E ONERE NON RICORRENTI738.340 (66.013) --1218%Proventi e oneri non ricorrenti738.340 (66.013) --1218%RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D)11.853.748 8.769.764 +35%Imposte(3.296.250) (2.739.275) +20%Utile/Perdita dell'esercizio di terzi- - Utile/Perdita dell'esercizio del gruppo8.557.497 6.030.489 +42%Proventi e oneri non ricorrenti738.340 (66.013) Utile/Perdita dell'esercizio del gruppo Restated 37.819.157 6.096.502 +28%VARIAZIONE Allegato 3 GRUPPO PHARMANUTRA – PROSPETTO VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO Capitale sociale Riserva legale Altre riserve Riserva attuariale IAS 19 Riserva valut. strum. fin. (FVOCI) Riserva FTA Utile (Perdita) dell’eserc. Saldo Patrimonio netto del Gruppo al 31/12/2017 1.123.098 40.000 11.982.824 (9.006) (69.073) 6.030.489 19.098.331 Destinazione risultato 184.620 5.845.869 (6.030.489)0 Distribuzione dividendi (3.194.722) (3.194.722) Effetto variazione area di consolidamento 0 Aumento capitale sociale e sovrapprezzo 0 0 0 Altre variazioni 3.208 1.089 (23.050) (18.753) Utile (perdita) dell’esercizio 8.557.497 8.557.497 Patrimonio netto del Gruppo al 31/12/2018 1.123.098 224.620 14.637.179 (7.917) (23.050) (69.073) 8.557.497 24.442.354 Gruppo Pharmanutra - Prospetto delle variazioni del patrimonio netto Allegato 4 GRUPPO PHARMANUTRA – RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (METODO INDIRETTO) 31/12/201831/12/2017Risultato netto prima degli interessi di azionisti terzi8.557.4976.030.489COSTI / RICAVI NON MONETARIAmmortamenti immobilizzazioni e svalutazioni661.662582.965Accantonamento fondi per benefits ai dipendenti148.527112.949VARIAZIONI DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' OPERATIVEVariazione fondi per rischi ed oneri128.124119.488Variazione fondi per benefits ai dipendenti343.887327.549Variazione rimanenze(270.927)(781.026)Variazione crediti commerciali(2.892.852)(1.348.140)Variazione altre attività correnti(1.264.866)(46.046)Variazione crediti tributari(1.349.127)49.050Variazione altre passività correnti506.501596.937Variazioni debiti commerciali1.805.845662.920Variazione debiti tributari61.829(600.849)FLUSSO DI LIQUIDITA' GESTIONE OPERATIVA6.436.1005.706.287Investimenti netti in immobilizzazioni materiali e immateriali(798.809)(931.543)Investimenti netti in immobilizzazioni finanziarie00(Incrementi)/decrementi attività finanziarie - titoli(0)(3.700)(Incrementi)/decrementi altre attività non correnti(479.483)(483.636)Incrementi/(decrementi) altre passività non correnti00FLUSSO DI LIQUIDITA' GESTIONE INVESTIMENTI(1.278.293)(1.418.879)Aumento capitale sociale con sovrapprezzo08.573.098Incremento/(decremento) mezzi patrimoniali (18.753)(473.516)Flusso monetario di distribuzione dividendi(3.194.722)(1.686.400)Incrementi/(decrementi) passività finanziarie non correnti(1.156.725)1.298.804(Incrementi)/decrementi attività finanziarie correnti(864.601)0(Incrementi)/decrementi attività finanziarie non correnti104.4896.120FLUSSO DI LIQUIDITA' GESTIONE FINANZIAMENTO(5.130.312)7.718.106TOTALE VARIAZIONE DELLA LIQUIDITA'27.49612.005.513Disponibilità liquide al netto delle passività finanziarie correnti a inizio esercizio11.429.283(576.230)Disponibilità liquide al netto delle passività finanziarie correnti a fine esercizio11.456.77911.429.283 Allegato 5 PHARMANUTRA – STATO PATRIMONIALE STATO PATRIMONIALE20182017ATTIVITA' NON CORRENTI6.019.617 5.567.773 Immobilizzazioni materiali848.416 1.061.573 Immobilizzazioni immateriali1.004.824 626.442 Partecipazioni in controllate2.801.000 2.801.000 Partecipazioni in altre imprese250.045 250.045 Attività finanziarie non correnti168.488 272.988 Altre attività non correnti671.213 337.973 Imposte anticipate275.632 217.752 ATTIVITA' CORRENTI30.053.322 23.495.243 Rimanenze1.141.685 1.185.193 Disponibilita' liquide13.981.651 13.449.912 Attività finanziarie correnti864.601 - Crediti commerciali11.187.513 8.381.904 Altre attività correnti1.596.847 321.078 Crediti tributari1.281.025 157.157 Attività detenute per la vendita- TOTALE ATTIVO36.072.939 29.063.016 STATO PATRIMONIALE20182017PATRIMONIO NETTO:21.495.703 17.320.431 Capitale sociale1.123.098 1.123.098 Riserva legale224.620 40.000 Altre Riserve12.824.327 11.595.700 Riserva IAS 198.456 (4.263) Riserva valut. strum. fin. (FVOCI)(23.050) - Riserva FTA(38.865) (38.865) Utile (perdita) dell'esercizio7.377.117 4.604.761 Capitale e riserve di terzi - Utile (perdita) competenza di terzi- PASSIVITA' NON CORRENTI3.323.938 3.752.375 Passività finanziarie non correnti1.369.204 2.346.846 Fondi per rischi ed oneri483.809 378.858 Fondi per benefits1.470.925 1.026.670 Altre passività non correnti- Imposte differite- PASSIVITA' CORRENTI11.253.299 7.990.210 Passività finanziarie correnti2.711.584 1.789.611 Debiti commerciali6.283.232 4.781.499 Altre passività correnti1.408.568 1.007.982 Debiti tributari849.915 411.118 Passività detenute per la vendita- TOTALE PASSIVO36.072.939 29.063.016 Allegato 6 PHARMANUTRA – CONTO ECONOMICO CONTO ECONOMICO20182017A) RICAVI39.276.911 30.370.197 +44%Ricavi netti38.019.503 30.306.830 +45%Altri ricavi1.257.408 63.367 --39%B) COSTI OPERATIVI29.689.544 23.516.011 +32%Acquisti di materie prime sussidiarie e di consumo1.898.974 1.518.815 --42%Variazione delle rimanenze43.508 (450.384) +91%Costi per servizi25.454.305 20.530.322 +56%Costi del personale1.886.957 1.602.465 +32%Altri costi operativi405.801 314.794 --19%(A-B) RISULTATO OPERATIVO LORDO9.587.367 6.854.186 100,8%C) Ammortamenti e svalutazioni530.765 408.549 +36%(A-B-C) RISULTATO OPERATIVO9.056.602 6.445.638 +107%D) RICAVI FINANZIARI (COSTI)827.121 178.614 --34%Ricavi finanziari846.039 218.290 +493%Costi finanziari(18.918) (39.677) --28%RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D)9.883.723 6.624.251 +112%Imposte(2.506.606) (2.019.491) +82%Utile/Perdita dell'esercizio di terzi- - -- Utile/Perdita dell'esercizio del gruppo7.377.117 4.604.761 +134%VARIAZIONE PharmaNutra S.p.A. Fondata e guidata dal Presidente Andrea Lacorte e dal Vicepresidente Roberto Lacorte, PharmaNutra è un’azienda nata nel 2003 che sviluppa complementi nutrizionali unici e dispositivi nutrizionali innovativi, curando l’intero processo produttivo, dalle materie prime proprietarie al prodotto finito. L’efficacia dei prodotti è dimostrata mediante numerose evidenze scientifiche, di cui 91 pubblicate con più di 6.000 soggetti coinvolti. Il Gruppo distribuisce e vende in Italia e all’estero. In Italia, l’attività di vendita è svolta attraverso una rete di 150 Informatori Scientifico Commerciali a servizio della classe medica, dedicati anche alla commercializzazione in esclusiva dei prodotti PharmaNutra alle farmacie di tutto il territorio nazionale. La vendita all’estero è garantita in oltre 49 Paesi attraverso 33 partner selezionati tra le migliori aziende farmaceutiche. 