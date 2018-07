Pharmanutra: ricavi primo semestre 2018 in crescita del 20%

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Pisa, 26 luglio 2018 - PharmaNutra (Aim Italia - Ticker PHN), azienda nutraceutica leader nel settore dei complementi nutrizionali di ferro, comunica l’anticipazione dei ricavi consolidati preliminari del primo semestre 2018, non sottoposti a revisione legale. I risultati complessivi saranno diffusi a seguito del Consiglio di Amministrazione chiamato all’approvazione della relazione finanziaria semestrale in data 25 settembre 2018. Ricavi al 30 giugno 2018 Nel primo semestre 2018, il Gruppo PharmaNutra ha registrato ricavi consolidati pari a 22,1 milioni di Euro, in crescita di circa il 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tale risultato è stato raggiunto grazie al consolidamento delle attività sul mercato italiano e sui mercati esteri. In particolare, si registra un notevole rafforzamento della presenza internazionale, avvalorato dal buon esito delle attività di ricerca e sviluppo. Sul mercato italiano si riscontrano ottime performance, ottenute grazie al lancio record del nuovo brand UltraMag®, sostenuto dalla crescita della rete di Informatori Scientifico Commerciali. Roberto Lacorte, Vicepresidente di PharmaNutra, commenta: “Abbiamo vissuto un anno intenso, scandito da tante soddisfazioni emerse dalle relazioni con gli investitori e con lo scenario del mercato di Borsa. Vogliamo quindi condividere proprio con gli investitori i solidi risultati dell’azienda, come già prospettato ad inizio anno. I dati evidenziano una crescita a doppia cifra, che rispecchia il percorso di sviluppo continuo del business del Gruppo”. PharmaNutra S.p.A. Fondata e guidata dal Presidente Andrea Lacorte e dal Vice Presidente Roberto Lacorte, PharmaNutra è un’azienda nata nel 2003 che sviluppa complementi nutrizionali unici e dispositivi nutrizionali innovativi, curando l’intero processo produttivo, dalle materie prime proprietarie al prodotto finito. L’efficacia dei prodotti è dimostrata mediante numerosi studi clinici, di cui 79 pubblicati con più di 5.000 pazienti trattati. Il Gruppo distribuisce e vende in Italia e all’estero. In Italia, l’attività di vendita è svolta attraverso una rete di 180 Informatori Scientifico Commerciali a servizio della classe medica, dedicati anche alla commercializzazione in esclusiva dei prodotti Pharmanutra alle farmacie di tutto il territorio nazionale. La vendita all’ estero è garantita in oltre 70 Paesi attraverso 35 partner selezionati tra le migliori aziende farmaceutiche. Pharmanutra è leader nella produzione di complementi nutrizionali a base ferro con il marchio SiderAL, dove vanta importanti brevetti sulla Tecnologia Sucrosomiale. Il Gruppo ha sviluppato nel corso degli anni una precisa strategia nella gestione e produzione della proprietà intellettuale, fondata sulla gestione integrata di tutte le componenti: materie prime proprietarie, brevetti, marchi ed evidenze cliniche.