Piaggio: 60 milioni di finanziamento da Cassa Depositi e Prestiti e Mps

Il Gruppo Piaggio (PIA.MI) ha sottoscritto un contratto di finanziamento con Banca Monte dei Paschi di Siena e Cassa Depositi e Prestiti (in pari quota), del valore di 60 milioni di euro.

La nuova linea di credito supporterà il Gruppo Piaggio nel piano di investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo di innovative soluzioni tecnologiche e di prodotto, anche nelle aree della sicurezza attiva e passiva e della sostenibilità (compresa la riduzione dei consumi e delle emissioni dei motori termici), finalizzati al rafforzamento della gamma prodotti scooter, moto e veicoli commerciali. "Piaggio proseguirà così il proprio percorso di consolidamento e di crescita della posizione di leader nel settore della mobilità, e rafforzerà ulteriormente la struttura finanziaria del Gruppo" si legge nella nota dell'azienda.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’operazione rientra tra le iniziative che Banca Mps e Cassa Depositi e Prestiti hanno messo in atto per fornire liquidità e supportare la ripresa delle attività produttive nel Paese. In particolare, il prodotto finanziario utilizzato è stato lanciato da Cassa Depositi e Prestiti nei mesi scorsi con l’obiettivo di sostenere le aziende italiane di medie-grandi dimensioni e supportare il territorio e le filiere produttive collegate.