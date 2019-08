Camera di Commercio, cercasi imprese innovative: 15mila euro in palio

Sedicesima edizione per il Premio Innovazione della Camera di Commercio di Pisa: il riconoscimento alle esperienze di successo basate sull’innovazione delle Micro, Piccole e Medie Imprese del territorio pisano, al fine di favorire lo sviluppo di processi emulativi a supporto della diffusione di nuovi modelli decisionali virtuosi.

Come nelle edizioni precedenti, il premio, consistente in una pergamena e in 15.000 euro, sarà assegnato, a giudizio di un apposito Comitato Tecnico di Valutazione, a due imprese pisane (di cui una microimpresa) che si siano distinte nell’ultimo biennio per aver apportato alla propria struttura e organizzazione aziendale un cambiamento determinante per l’acquisizione o il mantenimento di posizioni di rilievo sul mercato, grazie ad interventi caratterizzati da un forte contenuto innovativo di prodotto, di processo o di business.

L’iniziativa camerale si conferma sempre più in sintonia con gli attuali scenari competitivi improntati allo sviluppo della fabbrica intelligente, che prevedono l’applicazione di nuove tecnologie nell'industria, l'automazione dei processi e della produzione, lo sviluppo della meccatronica e della robotica, la produzione e l’impiego di materiali innovativi oltre a livelli di maggior efficienza dei processi organizzativi interni ed esterni all’azienda.

“Un’iniziativa - afferma Valter Tamburini, presidente dell’ente camerale pisano - con la quale si intende stimolare l’innovazione nell’impresa, nella convinzione che il territorio pisano sia in grado di esprimere una forte propensione ad interventi aziendali in grado di aumentare la competitività generale della sua economia”.

Le domande possono essere presentate entro il 30 settembre 2019 secondo le modalità previste dal bando consultabile e scaricabile sul sito internet della Camera di Commercio di Pisa e della Fondazione di partecipazione per l'Innovazione e lo Sviluppo Imprenditoriale ISI.

Per informazioni è possibile scrivere ad info@fondazioneisi.org oppure telefonare allo 050 503275.