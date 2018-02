Pharmanutra: l'azienda pisana presenta quattro nuovi prodotti sul mercato

"Questi nuovi prodotti sono il risultato diretto dell’attività di ricerca che ha sempre costituito la fonte principale dell’innovazione per il Gruppo e che negli anni è stata costantemente sostenuta e rafforzata con un focus sulla ricerca di base e studi clinici a supporto dell’invenzione di prodotti innovativi dotati di caratteristiche uniche - si legge in una nota dell'azienda - Pharmanutra rafforza e conferma così la propria leadership nel mercato del ferro orale cui già oggi detiene una quota di mercato pari a circa il 50% grazie ai sette prodotti Sideral".

Nello specifico, i quattro nuovi prodotti di Pharmanutra sono:



- Capricare: formula nutrizionalmente completa ottenuta da latte intero di capra, che offre un equilibrato apporto nutrizionale. Capricare2, in particolare, è indicato a uso pediatrico per bimbi dal sesto mese al primo anno di età ed è l’unico latte formulato a base di latte di capra in polvere che è stato clinicamente valutato.



- NeoD3 Forte: complemento nutrizionale di Vitamina D3 che presenta ottima palatabilità e tollerabilità gastrointestinale. La Vitamina D3 ad alta concentrazione presente in NeoD3 Forte interviene in quei processi che sono alla base di alcune malattie autoimmuni e infiammatorie, sfruttando l’effetto immunomodulatore della vitamina D e contribuisce all’ottimizzazione del metabolismo osseo.



- Sideral Folico 30: allarga la gamma prodotti nell’ambito delle soluzioni a base di ferro sucrosomiale, acido folico e vitamine (C, B12, B6 e D3). Il Sideral Folico è uno dei prodotti di punta di Pharmanutra, che ora sarà sul mercato anche nella composizione da 30mg, e adatto nei casi in cui è necessaria un’integrazione di ferro anche per lunghi periodi, senza effetti collaterali.



- Ultramag Idro: è una novità assoluta. Si tratta di un integratore alimentare a base di magnesio sucrosomiale sviluppato e di proprietà di Pharmanutra utile per colmare le carenze alimentari o gli aumentati fabbisogni organici di questo nutriente, importante per numerosi processi metabolici, dal metabolismo energetico alla funzione muscolare.