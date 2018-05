Banca di Pescia e Cascina: nel 2017 utile netto di 1,2 milioni

Si è chiuso con un utile netto di 1,2 milioni di euro il bilancio 2017 di Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo. Il primo rendiconto del nuovo istituto di credito sarà sottoposto all'assemblea dei soci venerdì 25 maggio alle ore 16 al Teatro del Giglio di Lucca. "Continuiamo ad operare in un contesto difficile - ha dichiarato il presidente Franco Papini - la crisi non accenna ad allentare la morsa recessiva ma Banca di Pescia e Cascina rimane un sostegno importante per l'economia del territorio. Alle imprese e alle famiglie abbiamo risposto continuando ad erogare fiducia. Pensiamo che, solo sostenendo le reali necessità del tessuto sociale e produttivo, si possa dare un segnale in controtendenza".

"La banca nel 2017 - ha detto il direttore generale Antonio Giusti - ha erogato complessivamente oltre 56 milioni di euro, di cui quasi 35 milioni a favore di famiglie o persone fisiche, e oltre 21 milioni nel sostegno di attività economiche. La raccolta da clientela, ovvero i risparmi che le famiglie hanno affidato alla Banca si è attestata a 705 milioni di euro". Il patrimonio netto della banca è poco meno di 60 milioni di euro. Il Cet1, considerato il principale indicatore di valutazione della solidità patrimoniale di una banca, era al 15,56% (la media delle banche italiane era del 13,80%).

Sempre nel 2017 le associazioni sociali, sportive, culturali o di volontariato del territorio che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Banca sono state quasi 250. Complessivamente negli ultimi 5 anni la banca ha distribuito circa 1,3 milioni di euro sul territorio in beneficienza o sponsorizzazioni. Venerdì 25 maggio sarà anche un momento conviviale per i soci, ai quali, terminati i lavori assembleari sarà offerto un buffet all'interno del teatro. I soci potranno poi assistere all'opera rossiniana 'Il Barbiere di Siviglia'. La banca ha messo a disposizione bus navette con partenza da Pescia, mercato dei Fiori, e da Cascina, Euro Hotel, entrambe in partenza alle ore 15 con rientro previsto alle ore 23.30. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 366.9636633.