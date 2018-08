Servizio civile alla Misericordia di Cascina

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile ha emesso un nuovo bando per il finanziamento dei progetti di Servizio Civile e la nostra Misericordia ha visto approvati tutti progetti presentati: PARLAMI TI ASCOLTO 2018 - progetto sul trasporto sanitario con 4 posti disponibili; INFORMARE PER DARE 2018 - progetto nel settore sociale con 4 posti disponibili; GIOVANI CON L'INFANZIA E CON L'ADOLESCENZA: - progetto per la scuola materna, asilo nido e doposcuola con 11 posti disponibili così suddivisi: 5 posti Scuola Materna "Gli Orsacchiotti" 3 posti Asilo Nido "Il Grillo" 3 posti Servizio Doposcuola "Area gioco e incontro".



Le domande sono disponibili presso l'ufficio Accettazione della Misericordia di Cascina in via Palestro n. 23 o sul nostro sito internet www.misericordiacascina.org. e il termine per la presentazione sarà venerdì 28 settembre 2018 ore 18:00.