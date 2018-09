Servizio civile presso il Csi di Pisa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

I giovani dai 18 ai 28 anni, regolarmente residenti o domiciliati in Pisa per motivi di studio propri o per motivi di studio o di lavoro di almeno uno dei genitori, potranno presentare la propria domanda di ammissione al Servizio Civile anche presso il CSI – Centro Sportivo Italiano- , per il quale è stato finanziato il progetto “S Factor”. Sul sito web sia del CSI Nazionale http://www.csi-net.it/ che del CSI Comitato di Pisa https://www.csipisa.it/ troverete i seguenti allegati: il progetto “S-Factor”, nella sua interezza, e i moduli della domanda di partecipazione, della dichiarazione titoli e della informativa privacy. Per il Servizio Civile è stato realizzato il sito http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/ dove viene spiegato come compilare gli allegati.



Il Comitato CSI di Pisa darà a 3 giovani la possibilità di entrare a contatto con il mondo del lavoro; sarà un’esperienza unica, della durata di dodici mesi, retribuita mensilmente con € 433,80. Le domande andranno, entro il 28 settembre, presentate direttamente a mano presso il CSI Comitato di Pisa Via Cisanello 4 (la Segreteria è aperta dal lunedì al venerdì mattina 10:00-12:30 pomeriggio 17:00-19:00 tel. 050571366), essere inviate via PEC csi-pi@pec.csi-pisa.it, oppure a mezzo raccomandata a/r.