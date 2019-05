Servizio civile regionale: 6 posti disponibili al Cif di Pisa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La nostra proposta di servizio civile PROGETTO R.E.T.I. si rivolge a 6 giovani dai 18 ai 29 anni

I volontari saranno impegnati in:

-attività con i ragazzi (doposcuola, babysitteraggio)

-attività di supporto a corsi gratuiti di italiano L2 per stranieri

-attività formative, culturali e ricreative per adulti

-ideazione e gestione laboratori per adulti e ragazzi

-lavoro in team



Grazie alle attività svolte in un ambiente stimolante e accogliente e alla formazione generale e specifica prevista, i volontari acquisiranno competenze e capacità utili anche nel mondo del lavoro

SCADENZA 7 GIUGNO 2019

info: Cif Via Mazzini, 138 Pisa

050 544569

info@cifpisa.com

cifcompisa@gmail.com

www.cifcompisa.it

