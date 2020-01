Imprenditoria: a Volterra uno sportello informativo gratuito per chi vuole aprire un'attività

Sarà inaugurato il prossimo 4 febbraio, presso il Centro Studi Espositivo 'Santa Maria Maddalena' della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra il nuovo sportello informativo gratuito a supporto dell’economia del territorio. Il risultato è frutto della collaborazione tra più attori

istituzionali e imprenditoriali ed in particolare della Fondazione di partecipazione ISI, della Scuola Internazionale di Alta Formazione SIAF e della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra.

Lo sportello, attivo ogni quindici giorni il martedì dalle 9.30 alle 17.30, opererà con appuntamenti prefissati per fornire un primo supporto informativo a chi intende avviare un'attività sul territorio. Tra le funzioni del nuovo servizio quelle informative iniziali, per aiutare l’aspirante imprenditore a concretizzare la sua idea in progetto, anticipando quali siano gli adempimenti amministrativi e burocratici necessari all’avvio dell’attività e accompagnandolo nello svolgimento di simulazioni di fattibilità economico-finanziaria. Lo sportello fornirà inoltre servizi di assistenza e informazione anche ad imprese già costituite, enti e associazioni del territorio, con l’obiettivo di facilitare l’accesso alle opportunità di finanza agevolata nazionali e regionali. Gli incontri si possono prenotare esclusivamente contattando la segreteria della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra al numero 0588 80329 o alla mail info@fondazionecrvolterra.it.

Tra le attività previste nel corso del 2020 anche anche l’organizzazione di alcuni eventi informativi e formativi per imprese e aspiranti imprenditori, sulle tematiche di avvio di impresa, agevolazioni finanziarie e accesso al credito. "Questo sportello - afferma il presidente della Camera di Commercio di Pisa, Valter Tamburini - è il segno tangibile del nostro impegno per rafforzare il sistema dei servizi su un territorio vasto e variegato come quello della provincia di Pisa. Il fatto che sia realizzato in collaborazione con attori di primo piano dell’economia locale rappresenta la volontà di operare in sinergia, e non in competizione, con i soggetti che vivono e conoscono il territorio".