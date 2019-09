Tech Jobs Fair, torna la fiera del lavoro: le aziende incontrano i candidati

Dopo il successo dell’anno passato ecco all’Internet Festival la seconda edizione del​ TECH JOBS fair​. Dunque ancora ​un’occasione di incontro tra le aziende TECH dell’area vasta costiera e chi già lavora o vuole lavorare nell’ambito hi-tech e IT​.

Dove si svolge e chi partecipa

La fiera del lavoro tech si svolgerà alle Officine Garibaldi il 12 ottobre. Ad oggi le aziende che hanno aderito sono quindici. La maggior parte di esse fa parte a pieno titolo del tessuto imprenditoriale toscano, anche se alcune di esse hanno altri uffici in altre parti d’Italia e del mondo.

Novità di quest’anno è la partecipazione della COM&TEC​, l’​Associazione Italiana per la Comunicazione Tecnica​. Il settore della comunicazione tecnica è in fortissima espansione e offre nuove ed importantissime opportunità sia a chi opera già in questo settore sia ai giovani che vorrebbero intraprendere nuovi percorsi formativi e lavorativi. L’associazione COM&TEC partecipa al TECH JOBS fair per​ illustrare i percorsi di carriera e la formazione aggiuntiva necessaria per intraprendere la professione di comunicatore tecnico​, un nuovo sbocco per i laureati in discipline umanistiche.

Come funziona

Il cuore della giornata è l’auditorium dove i visitatori potranno ascoltare dalla viva voce dei loro possibili futuri colleghi cosa si fa e come si lavora nelle varie aziende. L’evento si inquadra nell’ambito dell’​employer branding​, ovvero costituisce una delle attività che le aziende fanno per porsi non come un semplice datore di lavoro ma come un vero e proprio partner del percorso professionale del candidato. Ogni azienda partecipante avrà a disposizione un desk dove poter entrare in contatto con i possibili candidati. E una volta stabilito il match, potrà fare subito i primi colloqui riservati ​in piccoli uffici allestiti allo scopo​. La maggior parte delle aziende terrà poi degli speech nell’auditorium dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 14:30 fino al termine della giornata.



Queste, in ordine alfabetico, sono le organizzazioni che sarà possibile incontrare il 12 ottobre (elenco in aggiornamento, queste sono adesioni confermate alla data del 20 settembre, l’elenco aggiornato si trova sul sito della manifestazione):



Akka

Apparound

COM&TEC

Expert System

Imagicle

Integris

Ion

Randstad

Seacom

Vrmedia

Xeel

TD Group

TAS

Sercanto

Tagetik

Travel Appeal



L’​ingresso per il pubblico è gratuito​ previa registrazione sul sito ufficiale della manifestazione.



Le aziende interessate a essere presenti (anche a titolo di sponsor) possono scrivere a ​partecipa@techjobsfair.it​ oppure telefonare al +39 050 6398100



Sito ufficiale https://techjobsfair.it

Registrazioni: https://techjobsfair.it/partecipa/



L’evento è realizzato col supporto di: Talent Garden Pisa​, Internet Festival​, Euspert/Biancolavoro, Polo Tecnologico Navacchio, Career Service Università di Pisa.