Internet Festival: alle Officine Garibaldi il primo Tech Jobs Fair Pisa

Si terrà a Pisa sabato 13 ottobre il primo Tech Jobs fair italiano. L’evento è organizzato da un pool di imprenditori pisani, tra cui coloro che gestiscono lo spazio di coworking Talent Garden di Pisa, in collaborazione con Internet Festival. L’obiettivo principale degli organizzatori è creare un’occasione di incontro tra le aziende tech dell’area vasta costiera e chi già lavora o vuole lavorare nell’ambito hi-tech e IT. A questo scopo è stata scelta la giornata di sabato 13 ottobre.

Dove si svolge

La fiera del lavoro tech si svolgerà alle nuove Officine Garibaldi, una moderna location di circa 800 mq facilmente raggiungibile nel centro della città di Pisa.

Ad oggi le aziende che hanno aderito prima dello stop di agosto sono otto e altre sono in procinto di sottoscrivere la loro partecipazione nelle prossime settimane. Tutte fanno parte a pieno titolo del tessuto imprenditoriale toscano, anche se alcune di esse hanno altri uffici in altre parti del mondo.

Come funziona

Il cuore della giornata è il palco attrezzato con sistema audio video dove i visitatori potranno ascoltare dalla viva voce dei loro possibili futuri colleghi cosa si fa e come si lavora nelle varie aziende. L’evento si inquadra nell’ambito dell’employer branding, ovvero connotare l’azienda non solo come un semplice datore di lavoro ma come un vero e proprio partner del proprio percorso professionale.

Sono previsti anche interventi formativi sulle tematiche tech più calde del periodo a cura di esperti formatori.

Ogni azienda partecipante avrà a disposizione il palco per circa 30 minuti, un desk dove poter entrare in contatto con i possibili candidati. E una volta stabilito il match, potrà fare subito i primi colloqui riservati in piccoli uffici allestiti allo scopo.

Concluderà la giornata un aperitivo di networking.