'Terre di Pisa': presentata la veste grafica del brand

E’ stato svelato questa mattina, durante la riunione plenaria dello suo Comitato di coordinamento, l’immagine visiva ed il marchio della destinazione turistica 'Terre di Pisa'. Il Marchio vedrà la sua consacrazione nazionale ed internazionale durante un’apposita conferenza stampa che avrà luogo all’imminente BIT (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano nello stand messo a disposizione della Regione Toscana.

Presenti all’iniziativa che si è svolta a Pisa presso gli spazi del Meeting Art Craft Center della sede camerale, oltre al presidente della Camera di Commercio Valter Tamburini, anche molti sindaci del territorio, le associazioni di categoria e le imprese aderenti al disciplinare che fissa gli standard per entrare a far parte del progetto. A curare la presentazione è stato Elio Carmi, Direttore Creativo di Carmi&Ubertis, l’agenzia di comunicazione che, tra i tanti lavori, ha sviluppato il segno di Expo 2015, definito l’identità visiva di Padiglione Italia e, più recentemente, quella delle Gallerie degli Uffizi.

La scelta del marchio

L’identità di Terre di Pisa è stata pensata con una visione di lungo termine, considerando la funzione aggregatrice e di appartenenza, oltre che di condivisione strategica con i soggetti che hanno aderito e aderiranno al protocollo. Per questo, nello svolgersi delle fasi di analisi e partendo dal progetto di marketing realizzato dal Professor Pierpaolo Penco della MIB School of Management di Trieste, si è scelto di utilizzare un simbolo, come la Torre, che per la sua notorietà mondiale e per la sua storia locale è già un segno forte di appartenenza. Lo si è distinto e personalizzato, rendendolo multiplo, plurale, caleidoscopico attraverso l’uso dei colori. Anche la scelta del font per il nome del brand 'Terre di Pisa', Arno, non è stata casuale: l’autore Robert Slimbach lo ha infatti creato ispirandosi al fiume che attraversa la provincia.

Il progetto 'Terre di Pisa'

Nel corso della presentazione, il presidente Tamburini ha messo in luce i risultati dei primi 365 giorni di vita del protocollo di intesa firmato da 32 comuni, 2 Unioni di Comuni, 12 associazioni imprenditoriali, 10 altri soggetti tra Strade del vino e dell’olio, consorzi, fondazioni e reti di impresa. In primo luogo i gruppi di lavoro, una sessantina di soggetti tra imprese, istituzioni e associazioni, hanno lavorato su quattro filoni paralleli: la costruzione dell’offerta turistica, la comunicazione del prodotto, la condivisione dei tanti eventi (circa 600 quelli censiti) che si svolgono in provincia e l’accoglienza, intesa come rete unitaria di servizi informazione.

Importante anche l’azione di animazione con nove incontri organizzati, grazie la collaborazione di altrettanti Comuni e associazioni di categoria, e un networking organizzato presso la Scuola di Cucina Tessieri, per presentare alle imprese il Disciplinare Terre di Pisa che certifica qualità dell’accoglienza e tipicità dell’offerta e conta ad oggi circa 200 aziende aderenti che potranno fregiarsi del marchio. A tutto ciò si aggiungono le varie iniziative sul versante della promo-commercializzazione del prodotto turistico.

Il commento del presidente della Camera di Commercio: "Ad un anno dalla firma del protocollo che ha sancito la nascita del progetto di valorizzazione turistica 'Terre di Pisa', non posso che esprimere soddisfazione per il lavoro svolto. Un lavoro faticoso e non scontato che ha visto il coinvolgimento di molti soggetti istituzionali, delle Associazioni di categoria e la continua condivisione di strategie ed obiettivi con le imprese. Un vero e proprio progetto che punta sulle specificità del nostro territorio e che risponde appieno alle indicazioni sui nuovi turismi: le bellezze naturali, la vita all’aperto, l’artigianato, il sistema enogastronomico, l'arte e la storia, l'accoglienza vera. Uno sforzo che la Regione Toscana sta apprezzando tanto da invitarci alla BIT per lanciare le 'Terre di Pisa' a livello internazionale".