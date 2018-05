La provincia di Pisa presenta i suoi vini: 200 etichette da degustare

Martedì 5 giugno sarà una data importante per il vino pisano. A partire dalle 14:30, nei locali del M.A.C.C. (Meeting Art Craft Center) di Palazzo Affari (sede della Camera di Commercio di Pisa), avrà luogo l’evento 'Terre di Pisa | Terre del Vino': un pomeriggio dedicato alla scoperta dei vini del territorio che sempre di più si affermano nelle grandi competizioni internazionali e che vengono presentati agli operatori professionali del settore. Un 'viaggio' nelle Terre di Pisa che vede protagonisti il San Giovese nelle espressioni più tipiche che assume a Pisa, dove risente della vicinanza del mare, e gli altri vitigni, autoctoni e internazionali, che caratterizzano la produzione pisana: vino come esperienza dell’identità di un territorio rivolto a ristoratori, enotecari, assaggiatori, sommelier, grossisti e giornalisti.

L’evento vedrà la presenza di circa 200 etichette prodotte da una quarantina di aziende vinicole pisane chiamate a rappresentare e far conoscere agli addetti ai lavori le diverse sfaccettature del vino pisano, dalla costa tirrenica di Riparbella ai borghi storici di San Miniato, Peccioli, Terricciola, passando per le balze di Volterra. In degustazione, quindi, uno dei territori più complessi e articolati della Toscana, con suoli e microclima specifici in grado di creare condizioni ideali alla produzione di vino di qualità.

“Questo evento - afferma Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio di Pisa - rappresenta un ulteriore tassello nel programma di promozione del prodotto turistico 'Terre di Pisa' e vuole essere un’occasione concreta per tutte le aziende che, assieme alla Camera di Commercio di Pisa, stanno impegnandosi a promuovere a 360 gradi il nuovo brand. Un viaggio nel mondo del vino pisano che con iniziative come queste punta a farsi riconoscere e apprezzare in primo luogo da chi il vino lo conosce e lo utilizza nel proprio lavoro”.

All’interno del pomeriggio ci sarà anche un momento formativo per gli esperti con due seminari di natura tecnica con degustazione: 'La DOC Terre di Pisa' con inizio alle 15:30, e l’'Interpretazione di vitigni autoctoni nel territorio pisano' con inizio alle 17.

La partecipazione alla degustazione e ai seminari del 5 giugno è gratuita previa registrazione on-line sul sito della Camera di Commercio con form differenziati per gli operatori professionali e per la stampa specializzata.