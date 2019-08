Negli uffici postali della provincia di Pisa pensioni in pagamento da lunedì 2 settembre

Poste Italiane informa che in provincia di Pisa le pensioni del mese di settembre saranno messe in pagamento a partire da lunedì 2.

Tutti i titolari di un Conto BancoPosta e di un Libretto di Risparmio e in possesso della carta Postamat oppure della Carta Libretto, hanno comunque la possibilità di prelevare il contante in disponibilità sul proprio Conto Bancoposta o sul proprio Libretto di risparmio anche domenica 1 settembre utilizzando uno dei 51 ATM Postamat disponibili in tutta la provincia, fino a 600 euro al giorno.

Per tutti i pensionati che riscuoteranno il rateo dal 2 settembre, Poste Italiane consiglia di recarsi presso gli uffici postali in tarda mattinata, oppure durante la fascia oraria pomeridiana nel caso degli uffici aperti nel doppio turno. Dalle rilevazioni effettuate, infatti, è emerso come generalmente i flussi di clientela, e conseguentemente i tempi di attesa, siano molto più bassi nel corso della giornata rispetto alla fascia oraria compresa tra l’apertura degli sportelli e la prima metà della mattinata.

Nella provincia di Pisa, 14 uffici postali aperti con orario continuato 8.20-19.05 : Pisa centro, piazza Vittorio Emanuele II, 8; Pisa 8, via Lucchese,43; Pisa 11, via Italo Bargagna, 34;San Giuliano terme, via Verri, 1; Cascina, via Umberto Terracini, 1; Navacchio, via Achille Grandi, 19; Fornacette, piazza Kolbe, 10; Ponsacco, via Trieste, 33; Pontedera, via Silvio Pellico; San Frediano a Settimo, Via tosco Romagnola, 1270; Volterra, piazza dei Priori, 14; Castelfranco di sotto, via Dori, 10; San miniato basso, via Carlo Goldoni, 1; Santa croce sull’Arno, via Niccolò Copernico, 7;