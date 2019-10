Unione Valdera: un milione di euro per l'inserimento dei giovani in azienda

Investimenti a favore della crescita, dell’occupazione e del futuro dei giovani della Toscana per oltre un milione di euro finanziati a valere sul POR FSE 2014-2020 per il progetto 'Sintesi Apprendistato' di cui l’Unione Valdera è il capofila e che prevede la partnership con altri 17 enti rappresentativi del mondo del lavoro e della formazione. Grazie ad un’analisi dei bisogni formativi presenti nel contesto economico locale, l’Unione Valdera ha individuato le competenze professionali da implementare per rispondere in maniera puntuale e concreta alle esigenze dalla nostro territorio.

Il progetto terminerà ad ottobre 2020 e prevede l'erogazione di formazione specifica e gratuita agli apprendisti assunti dalle aziende delle aree Valdera/Valdarno. Il suo obiettivo strategico è connettere la formazione degli apprendisti alle esigenze del mondo del lavoro, ricreando un legame costruttivo tra datori di lavoro, apprendisti e sistema formativo pubblico, anche attraverso percorsi incentrati sullo sviluppo delle cosiddette key competences (competenze chiave), per un arricchimento dei lavoratori sia come tecnici che come cittadini.

Da marzo 2018 ad oggi sono stati presi in carico oltre 1100 apprendisti delle imprese dell’area Valdarno/Valdera, con l’attivazione di 38 classi di formazione nelle due aree di riferimento. Le imprese individuate, che già impiegavano apprendisti, hanno infatti risposto positivamente alla chiamata dell’Unione Valdera e dei partner di progetto, comprendendo le ricadute positive potenzialmente ottenibili per le proprie organizzazioni.

Il personale dell’Unione Valdera dedicato al progetto curerà adesso direttamente il percorso di formazione esterna nell'apprendistato professionalizzante di 2 classi di apprendisti, nel periodo ottobre 2019-gennaio 2020. Le lezioni frontali con i docenti saranno completate dalla formazione in FAD (formazione a distanza), affiancando così la promozione di competenze digitali allo sviluppo di conoscenze e competenze.

Ogni percorso è contraddistinto da una didattica che equilibra teoria e pratica, esercitazioni, discussioni di casi reali, simulazioni. L’intento è far acquisire agli allievi le competenze operative attese. Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al progetto Sintesi Valdarno/Valdera è possibile visitare il sito dedicato o inviare una mail a apprendistato@unione.valdera.pi.it.